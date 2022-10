Lay-Man of the hour!

Μερικές φορές δεν έχει σημασία ο λόγος που θα ακούγεται το όνομά σου. Αρκεί να ακούγεται... Κάτι σαν το bad publicity, αρκεί να είναι publicity και τέτοιες αμερικανιές. Μόνο που ο Τζέικ Λέιμαν μάς έρχεται από εκεί. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η ιστορία του είναι όσο πιο αμερικάνικη γίνεται. Με την αγαπημένη του οικογένεια, με τα αδέρφια του, με την μπασκέτα στον κήπο, το high school, το prep school, το baseball, το basketball, το college, την community, το Boston Amateur Basketball School, το recruiting, το Norwood, το Wrentham και την Massachusetts (ναι, διαβάζεται με την ανάλογη προφορά). Εκεί, όπου κάποτε ήταν αρκούντως γνωστός για την πλούσια κόμη του. Δεν έχει σημασία ο λόγος που θα ακούγεται το όνομά σου, αρκεί να ακούγεται…

Στην πορεία, ωστόσο, πρέπει να τους δώσεις και κάτι περισσότερο για να μιλάνε. Να συγκεντρώσεις τα βλέμματα στο γυμνάσιο, να αναπτύξεις το παιχνίδι σου και το σώμα του στο κολέγιο, να παίξεις στην Εθνική ομάδα (σ.σ. έστω και κάτω των 18), να γίνεις ντραφτ, να βρεις συμβόλαιο στο ΝΒΑ, να ξεπεράσεις τραυματισμούς. Ε, στο τέλος της ημέρας, να τους δώσεις και κάτι, όπως αυτό…