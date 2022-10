Ήταν το καλοκαίρι του μπάσκετ. Θέλετε συμπτωματικά επειδή το ποδόσφαιρο μεταφέρθηκε στους χειμερινούς μήνες για να μην λιώσουν και οι… μπάλες στον καύσωνα του Κατάρ; Θέλετε συγκυριακά, διότι το ευρωμπάσκετ είχε παρέλαση αστέρων και το θέαμα ήταν υψηλού επιπέδου; Μικρή σημασία έχει ο λόγος. Διότι ήταν το καλοκαίρι του μπάσκετ κι αυτό είναι ευλογία, αλλά και μια τεράστια ευθύνη στους ώμους όσων εκπροσωπούν το άθλημα και θέλουν να το κάνουν καλύτερο. Ποιοι είναι αυτοί; Δύο οργανισμοί, δεκάδες διοργανώσεις. FIBA και Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα και FIBA. Οι διοργανώσεις της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ξεκίνησαν και το τζάμπολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ στην Ευρώπη είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη. Κοινή συνισταμένη; Η πρόθεση, ώστε το καταπίστευμα που μπήκε στην τράπεζα να τοκίζεται και το μπάσκετ να αναπτυχθεί. Ο τρόπος; Remain to be seen, θα ήταν μια καίρια αγγλική έκφραση, την οποία φυσικά και είπαμε πρώτοι εμείς οι Έλληνες (όταν οι άλλοι ακόμα… έγραφαν στα σπήλαια) με το περίφημο ιδού η Ρόδος, ιδού και πήδημα.

A new day has (to) come!