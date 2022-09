Ολυμπιακός: «Πέταξε με την ομάδα στα εκτός έδρας παιχνίδια»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για τη δυνατότητα να ακολουθούν τους «ερυθρόλευκους» στα εκτός έδρας παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αν ονειρεύεσαι να γίνεις «εμπράκτως» ο 6ος παίκτης του Γιώργου Μπαρτζώκα στα εκτός έδρας παιχνίδια της Ευρωλίγκας, η ΚΑΕ Ολυμπιακός σου δίνει την ευκαιρία μέσω του προγράμματος TOGETHER WE FLY!



Μέσω αυτού, θα έχεις την δυνατότητα να ταξιδέψεις -στα περισσότερα ευρωπαϊκά ματς - με το τσάρτερ που θα μεταφέρει την «ερυθρόλευκη» αποστολή και να συνδυάσεις το υψηλό μπασκετικό θέαμα, με επίσκεψη σε ελκυστικούς προορισμούς!



Βοήθησε με τη δύναμη της φωνής σου τον Θρύλο να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα διπλά, προκειμένου να διαγράψει και φέτος εξαιρετική πορεία στην Ευρωλίγκα και παράλληλα απόλαυσε τα αξιοθέατα και την τοπική κουλτούρα πόλεων όπως είναι η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, η Βιτόρια, το Τελ Αβιβ, η Βαλένθια, το Μοντε Κάρλο και άλλες (θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις κάθε φορά που θα οριστικοποιούνται οι ημερομηνίες).



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο επιλογές:

• την αγορά της αεροπορικής θέσης, με εξασφάλιση αγοράς του εισιτηρίου του αγώνα.

• την επιλογή ολοκληρωμένου πακέτου φιλοξενίας, με ξενοδοχείο και μεταφορές από και προς το γήπεδο και το αεροδρόμιο.



Οι θέσεις σε κάθε τσάρτερ θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή των φιλάθλων μας σε κάθε ταξίδι.



Το πρόγραμμα τίθεται σε εφαρμογή στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα της ομάδας μας στη Βαρκελώνη στις 7 Οκτωβρίου, με αναχώρηση στις 6/10. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων του αγώνα (θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός).



Για να γίνεις και ΕΣΥ μέλος της «ερυθρόλευκης» αποστολής ακολούθησε την παρακάτω διαδικασία:



Στείλε email με τίτλο TOGETHER WE FLY με το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και τον προορισμό που επιθυμείς στο : [email protected] ή στο [email protected] και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σου.





Κρατήσεις θα γίνονται και τηλεφωνικά στο 210-4527474 και στο 210-4527600, από Δευτέρα ως και Παρασκευή από τις 10:00 ως τις 18:00.