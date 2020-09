Πρωινός Τύπος γεμάτος επικαιρότητα. Από τη συνέντευξη Κομίνη, μέχρι τα μεταγραφικά ΑΕΚ-Ολυμπιακού που “τρακάρουν” και το μεγάλο ματς ΠΑΟΚ-Μπενφίκα.

Χαρτί... Ο πιο όμορφος τρόπος να γράφεις, ο πιο όμορφος τρόπος να διαβάζεις. Κι αν το SDNA υπηρετεί τη σύγχρονη μορφή ενημέρωσης κι αν η τεχνολογία ποδοπατάει τον ρομαντισμό, κάποιες αξίες αξίζει να παραμένουν στην επιφάνεια.

Γι' αυτό και η στήλη στην ιστοσελίδα μας, μια στήλη που φέρνει τα μπρος - πίσω. Ή τα πίσω - μπρος! Καθημερινά στον Πρωινό Τύπο θα μπορείτε να διαβάζετε τα καλύτερα από την αρθρογραφία των εφημερίδων.

ΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ - METROSPORT

Η βαθιά εμμονή με την πρόκριση κόντρα στην Μπενφίκα, την οποία εμείς καταγράφουμε στην ατμόσφαιρα, δεν ωφελεί τον ΠΑΟΚ. Τον βλάπτει. Και βέβαια, μπορεί να πάρει την πρόκριση η ελληνική ομάδα. Αρκεί να υπερβάλλει εαυτόν στον αγώνα της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου. Υπερβάλλοντας εαυτόν όλοι οι άλλοι μέχρι τότε... δεν δίνουν την πρόκριση στην ελληνική ομάδα. Την αγχώνουν άνευ λόγου κι αιτίας μια εβδομάδα πριν εκείνον τον αγώνα. Αφήστε που την αποπροσανατολίζουν ενόψει του αγώνα με τη Λάρισα. Βλάπτουν διπλά.

Ως εκ τούτου... διαφαίνεται κίνδυνος γκέλας!

Θεωρούμε πάντως, πως αυτή η βαθιά εμμονή δεν αγγίζει εξίσου βαθιά προπονητές και παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν είναι... ουρανοκατέβατη αυτή η θεωρία μας. Ακούμε και διαβάζουμε (με διπλή ανάγνωση τις περισσότερες φορές, μάλιστα) τις δηλώσεις προπονητών και παικτών του ΠΑΟΚ. Κι όσο τις... ψάχνουμε ίχνη αποπροσανατολισμού δε βρήκαμε. Λόγια μετρημένα είναι όλων τα λόγια. Μεγάλη διαφορά εφέτος με πέρυσι. Κι ίσως, τούτο να εξελιχθεί σε βασικό «υλικό» για τη συνταγή της επιτυχίας. Ίσως...

Με τη βαθιά εμμονή της πρόκρισης με τη Μπενφίκα όμως, να αιωρείται στην ατμόσφαιρα εκτός ομάδας του ΠΑΟΚ, κατά πως λέμε εμείς... Καραδοκεί ο κίνδυνος να αιωρηθεί κι εντός!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - SPORTDAY

Απ' τα πολλά που είπε o Κομίνης στη συνέντευξή του στα ΝΕΑ, μου προέκυψαν πάντως δύο απορίες. Η πρώτη αφορά την αποκάλυψη ότι κάποιοι άγνωστοι τον παρακολουθούσαν για καιρό μετά το περίφημο ματς της Τούμπας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ, είναι κάτι που δεν είχε ειπωθεί ποτέ και απορώ αν τότε ο Κομίνης το κατήγγειλε στους προϊσταμένους του, έστω χωρίς να το διαφημίσει. Αν δεν το έκανε, απορώ γιατί δεν το έκανε. Τι τον υποχρέωσε να βλέπει κινήσεις αγνώστων κοντά στο σπίτι του και να μη μιλά. Τον συμβούλεψε άραγε κάποιος; Αν απ' την άλλη το έκανε, θα'πρεπε προφανώς να ασχοληθεί με την καταγγελία του αρχικά η ομοσπονδία και η ΚΕΔ και στη συνέχεια η αστυνομία και οι άλλες αρμόδιες αρχές -όπως λέει ο Κομίνης, τότε ήταν έγκυος η γυναίκα του. Αν ο Κομίνης το αποκάλυψες, γιατί άραγε δεν έγινε τίποτα;

Η δεύτερη απορία μού γεννήθηκε μετά την αποκάλυψη ότι ζήτησε να μην τον χρησιμοποιούν σε ματς του ΠΑΟΚ. Αυτό μοιάζει αναντίστοιχο σε σχέση με τα προηγούμενα - θέλω να πω πως αν έφτασε να ζητήσει μια τόσο ειδική μεταχείριση είναι να απορείς πώς γίνεται να μην τολμά να καταγγείλει τους αγνώστους που τον παρακολουθούσαν! Εντυπωσιακό είναι σίγουρα και ότι ο πρώην αρχιδιαιτητής Περέιρα και οι συνεργάτες του, μετά την αίτηση του Κομίνη να μην αγωνίζεται σε ματς του ΠΑΟΚ, αποφάσισαν να μην τον βάζουν και σε ματς της ΑΕΚ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVESPORT

Κι έχει δημιουργηθεί ένα «κουφό» κλίμα, που δεν το θυμάμαι άλλη φορά σε τέτοιον βαθμό. Κι άλλες χρονιές αργούσε να γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος ή να οριστικοποιηθούν οι ομάδες που θα πάρουν μέρος ή προβλήματα με τα τηλεοπτικά συμβόλαια. Αυτό το καλοκαίρι, όμως, είναι τελείως διαφορετικό.

Και ψάξε βρες τώρα ποιος είναι το φαβορί για τον τίτλο, όταν θα γίνονται μεταγραφές για τόσο καιρό ακόμα, άρα μέχρι να ολοκληρωθούν τα ρόστερ δεν μπορείς να πεις τίποτα. Ή μήπως τα έσοδα των ομάδων από την Ευρώπη έχουν φιξαριστεί για να ξέρουν πού βαδίζουν; Ακόμα δεν έχουμε φτάσει καν στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ.

Ακόμα και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ που έχουν εξασφαλίσει όμιλο Γιουρόπα, αλλιώς θα κινηθούν αν μπούνε σε όμιλο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλιώς αν μείνουν εκεί που είναι. Διαφορετική θα είναι η ενίσχυση, δηλαδή. Και μια, δυο δυνατές μεταγραφές αρκούν για να σε ανεβάσουν σκαλοπάτι.

Τέλος πάντων. Έτσι όπως αρχίζει η σεζόν, όλα είναι ρευστά. Κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά για τίποτα. Είμαστε σε τάιμινγκ πανδημίας. Από αυτήν εξαρτώνται όλα πια... Και οι ζωές μας, και οι κοινωνίες μας, και η μπάλα και τα πάντα.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ

Εφημερίδα άλλωστε που πρόσκειται παραδοσιακά στον ΟΣΦΠ, είχε χθες τον Λιβάι πρώτο θέμα και μάλιστα τον χαρακτήριζε «μάγο». Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή, ούτε εμείς μπορούμε να υποστηρίξουμε αν ο παίκτης καταλήξει στον ΟΣΦΠ, ότι ουδέποτε ασχολήθηκε η ΑΕΚ ή ότι δεν πρόκειται για καλό ποδοσφαιριστή και αντιστοίχως ούτε ο ΟΣΦΠ θα μπορεί να επικαλεστεί κάτι τέτοιο αν ο παίκτης κλείσει στην ΑΕΚ, όσο κι αν η «ερυθρόλευκη» επικοινωνία έχει τον τρόπο διαχρονικά να κάνει τη μέρα... νύχτα.

Η ουσία βέβαια είναι πέρα από το τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, να φτάσει η ΑΕΚ σε ένα σημείο, που θα μπορεί να ανακαλύπτει τέτοιες περιπτώσεις παικτών έγκαιρα, αλλά και να τις αξιολογεί σωστά ώστε να τους «τσιμπάει» την κατάλληλη χρονική στιγμή.

Γιατί, ο Λιβάι Γκαρσία είχε πέσει στην αντίληψη της ΑΕΚ πέρυσι, όταν θα μπορούσε να τον πάρει με 500.000 ευρώ, ποσό με το οποίο πήγε τελικά στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Και μόλις ένα χρόνο μετά, με 30 συμμετοχές και 5 γκολ, η ομάδα από το Ισραήλ τον παραχωρεί με τα πενταπλάσια!

Και τώρα βέβαια, μπορεί μια ομάδα να πάρει τον συγκεκριμένο παίκτη, δαπανώντας 2,5 εκατομμύρια ευρώ και σε ένα χρόνο να τον πουλήσει με τα τετραπλάσια σε ακόμα μεγαλύτερο πρωτάθλημα.

Αυτό δείχνει εφικτό στην προκειμένη περίπτωση, αν αναλογιστεί κανείς και τα προσόντα και την ηλικία προοπτικής που έχει ο Λιβάι Γκαρσία. Έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η μεταγραφική μάχη. Για να δούμε...

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ – ΦΩΣ

Φταίει, όμως, το εκάστοτε κανάλι; Φταίει το «Big Brother» ή κάθε τηλεοπτική παραγωγή τέτοιου είδους; Φταίει ο Κρητικός ή η αγρότισσα; Όχι βέβαια, όλοι αυτοί είναι μέρος ενός σόου που κάποιοι το παρακολουθούν και φέρνουν διαφημιστικά έσοδα.

Πολλοί το παρακολουθούν. Εάν δεν το έβλεπαν πολλοί, δεν θα είχε λόγο ύπαρξης το «τρας» στη ζωή μας. Θα υπήρχαν άλλα πράγματα που θα μπορούσε να παρακολουθήσει ένας τηλεθεατής. Αλλά τα «κοντέρ» είναι πολύ ανεβασμένα γι΄αυτή την τόσο ιδιαίτερη... κουλτούρα και προσφέρεται στο κοινό.

Κατά την άποψή μου, φταίει το ίδιο το κοινό. Δεν έχω καμία διάθεση να μπω σε διαδικασία εξήγησης όλης αυτής της πολιτιστικής καθίζησης, άλλωστε θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει μόνο το προαναφερθέν: σε δουλειά να βρισκόμαστε... Στα ποδοσφαιρικά δρώμενα, πλησιάζει η ώρα του τελικού στο Κύπελλο, ένας αγώνας που επίσης έχει καταντήσει υπερθέαμα τύπου... «Big Brother» με όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο δίμηνο.

Και κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι νέο, μέχρι να φτάσουμε στην ώρα του αγώνα, εφόσον δεν υπάρξει πάλι κάποιο πρόβλημα. Θα ενημερωθούν οι ομάδες για τα ρόστερ και επισήμως από την ομοσπονδία κι όχι μέσω ανακοίνωσης για τις... συστάσεις της ΦΙΦΑ, θα πάνε όλα καλά με τα τεστ του κορωνοϊού, θα λειτουργήσει σωστά παρά τις αντιδράσεις της η αστυνομική δύναμη στην περιοχή και θα αναδειχθεί τελικά κυπελλούχος της προηγούμενης σεζόν, μολονότι βρισκόμαστε ήδη στις ημερομηνίες της τρέχουσας.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ - SPORTIME

Ο Όλοφ Ρέμπε new kid on the block. Kid, παιδί, κυριολεκτικά. Φυσιογνωμικά. Baby face. Δεν εμπνέει, ειδικά αν συνυπολογιστεί το προαναφερθέν background.

Και για τον... ιπτάμενο και για το club που δεν έχει περιθώριο να συνεχίσει να καίει στελέχη χωρίς καλά καλά να τα τεστάρει.

Η πρόκριση επί της Μπεσίκτας, ανακούφισε, αυξάνοντας επιλογές. Ως εκεί όμως. Το θετικό είναι πως δεν... παραμύθιασε κανέναν. Γερμανική πειθαρχία. Ό,τι χαράκτηκε προ προκρίσεως, το ίδιο παραμένει.

Τα 3 (καθαρά, στα ταμεία) «χαρτιά» για την πώληση του μια χαρά ποσό με δεδομένο ότι Πρωτοχρονιά υπέγραφε όπου ήθελε.

Όλοι σε ηλικιακό, οικονομικό, αγωνιστικό προφίλ σύμφυτο με το γενικότερο πλάνο. Να το υπηρετούν και να μην ξεχωρίζουν.

Αυτό που έχει σημασία όμως είναι πως φαίνεται ότι όλοι στην Τούμπα, όλοι στα ενδότερα του club έχουν αποδεχτεί πως όλα αυτά τα επίθετα είναι δευτερευούσης σημασίας.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΦΙΝΑΣ – ΤΑ ΝΕΑ

Το γεγονός πως ο Ατρόμητος πορεύεται με μικρά και μετρημένα βήματα, δεν είναι κατ΄ανάγκη κακό. Αντίθετα, φανερώνει την ελάχιστη διάθεση των ανθρώπων του να υπερβούν ορισμένα όρια και να ρισκάρουν σε εποχές αναμφίβολα δύσκολες και γεμάτες απρόοπτα.

Η είδηση πως μετά τον Μπάρκα πωλείται και ο Λημνιός, δεν αφορά μόνον τους ισχυρούς του ποδοσφαίρου μας. Και ασφαλώς όχι μόνον τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές που έχοντας κάνει άλματα προόδου, έφτασαν αφενός μέχρι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και αφετέρου στο εξωτερικό.

Σχετίζεται με το πως γαλουχήθηκαν οι παίκτες, από που άρχισαν την καριέρα τους. Για να ειπωθεί ακριβέστερα, ποιος τους έβγαλε στην αγορά και τους έκανε γνωστούς στο ευρύ κοινό. Ήταν, λοιπόν, ο Ατρόμητος αυτή η ομάδα, Στο Περιστέρι δεν μπορεί να αρνηθεί κάποιος ότι κάνουν καλά δουλειά στα τμήματα υποδομών.

Ή και στο παιδομάζωμα. Στην ανακάλυψη ταλέντων. Φυσικά, σε τέτοιες περιπτώσεις (όπως πάντα συμβαίνει), κάποιος θα βγει και θα προχωρήσει, κάποιος όμως όχι. Δεν βγαίνουν όλα τα στοιχήματα που βάζουν οι εκάστοτε προπονητές ή οι τεχνικοί διευθυντές. Αφήστε που παίζουν τον ρόλο τους και οι φουρνιές των ποδοσφαιριστών ή η δυναμική της ομάδας.

Ήδη σύμφωνα με τους υπολογισμούς για τα ποσοστά μεταπώλησης και τα τροφεία, ο Ατρόμητος λέγεται ότι θα λάβει από τις πωλήσεις Μπάρκα και Λημνιού πάνω από 1 εκατ. ευρώ. Δεν το λες και λίγο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου