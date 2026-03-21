Τέλος δύο Έλληνες από τον Ολυμπιακό, δεν ξαναπαίζουν φέτος!

Η απόφαση διοίκησης και Μεντιλίμπαρ για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα φύγουν, αλλά για διαφορετικούς λόγους και η μεταγραφή που ψάχνουν ήδη για τη νέα σεζόν.

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