Πρώτη παρουσία του Άλβες στο δικαστήριο μετά την αποφυλάκισή του (vid)

Ο Άλβες, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4,5 ετών για το βιασμό μίας νεαρής κοπέλας τον περασμένο Φεβρουάριο, πλήρωσε την εγγύηση του ενός εκατ. ευρώ και αποφυλακίστηκε.

Εκτός από τη χρηματική εγγύηση το δικαστήριο της Βαρκελώνης αποφάσισε ότι ο Βραζιλιάνος πρέπει να εμφανίζεται στο δικαστήριο κάθε εβδομάδα και να απαντά σε όλες τις ειδοποιήσεις των αρχών μέχρι και τη νέα του δίκη, σε δεύτερο βαθμό, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμη.

Έτσι, σήμερα (28/3), ο Άλβες βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της πρωτεύουσας της Καταλονίας για πρώτη φορά για να τηρήσει τους όρους της αποφυλάκισης του.

Πέρασε νωρίς το πρωί την πόρτα των δικαστηρίων, συνοδευόμενος από την δικηγόρο του, για να πιστοποιήσει ότι παραμένει στη χώρα.



Brazilian soccer player Dani Alves appeared before a court in Barcelona after he was released from jail on a bail of $1.09 million over his conviction for the rape of a woman in a nightclub's restroom in 2022 pic.twitter.com/omQIocmbWW