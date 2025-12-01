Έτοιμο το… μπαμ! Αγοράζει την ιστορική «La Repubblica» ο Θοδωρής Κυριακού

Ο ρόλος της… Γιουβέντους και του Μπιν Σαλμάν. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Πληροφορίες κάνουν λόγο για ολοκλήρωση του ελέγχου (due diligence) και για διαπραγματεύσεις που βρίσκονται στην τελική ευθεία, σε σημείο που η ανακοίνωση θεωρείται θέμα ημερών, αναφορικά με την εξαγορά της ιστορικής εφημερίδας «La Repubblica», μέρος του εκδοτικού ομίλου GEDI (ο οποίος ελέγχεται από την Exor, ιδιοκτήτρια της Γιουβέντους) από τον ιδιοκτήτη του ΑΝΤ1, Θοδωρή Κυριακού.

Σύμφωνα με το «Il Fatto Quotidiano» η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Δεκεμβρίου, έρχεται λίγους μήνες πριν από την 50ή επέτειο της εφημερίδας, σηματοδοτώντας το τέλος μίας από τις πιο ριζοσπαστικές εκδοτικές περιπέτειες του 20ού αιώνα στην Ιταλία. Ιδρύθηκε το 1976 από τους Εουτζένιο Σκαλφάρι και Κάρλο Καρατσόλο, καθοδηγήθηκε στις αρχές του 2000 από τους Ετσιο Μάουρο και Κάρλο ντε Μπενεντέτι και πέρασε υπό τη διαχείριση της Gedi το 2020, με ηγεσία των Τζον Έλκαν και Μαουρίτσιο Μολινάρι.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την πώληση της «La Repubblica» και ραδιοφωνικών σταθμών του ομίλου — Radio Capital, Deejay και M2o — που έχουν εξελιχθεί στον πραγματικό θησαυρό του πρώην ομίλου Espresso: 60 εκατ. ευρώ σε έσοδα και 10 εκατ. σε κέρδη, την ώρα που το υπόλοιπο της GEDI (οι εφημερίδες «La Repubblica» και «La Stampa») εμφάνισε κύκλο εργασιών 223 εκατ. και ζημιές 15 εκατ. το 2024.

Η είδηση είχε αποκαλυφθεί αρχικά από Ιταλούς δημοσιογράφους στα τέλη Οκτωβρίου:

Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί φαίνεται να αποτελούν τον κύριο στόχο της οικογένειας Κυριακού, η οποία παραδοσιακά δραστηριοποιείται στη ναυτιλία αλλά πλέον έχει ισχυρή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης μέσω του ομίλου ANT1, που διαχειρίζεται τηλεόραση και ραδιόφωνο σε Ελλάδα, Σερβία, Κύπρο και Τουρκία. Ο όμιλος στηρίζεται οικονομικά από την εταιρεία holding K Group στο Λονδίνο, η οποία συμμετέχει και το σαουδαραβικό fund PIF, ενώ ενισχύεται και από επένδυση του Κατάρ ύψους 1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά στο τίμημα της πώλησης, δεν έχουν διαρρεύσει πληροφορίες. Το 2020, ο Έλκαν είχε πληρώσει 220 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει την GEDI (Gruppo EDItoriale) από την οικογένεια Ντε Μπενεντέτι, ενώ σήμερα η «Repubblica» και η «Stampa» εμφανίζονται στους ισολογισμούς της Exor με αξία μόλις 72 εκατ. ευρώ. Είναι επομένως δύσκολο για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Exor να ανακτήσει την επένδυση που έκανε πριν από πέντε χρόνια, όταν οραματιζόταν ένα εκδοτικό μέλλον προσανατολισμένο στην ψηφιακή εποχή.

Δημοσιεύματα στην Ιταλία κάνουν λόγο μάλιστα πως στο εγχείρημα ενδέχεται να συμμετέχει και ο ζάπλουτος Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, που προ ημερών έγινε… viral στον Λευκό Οίκο. Όχι τόσο για τις φωτογραφίες του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά με την απαγόρευση του Λευκού Οίκου να γίνουν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αναφορικά με τη στυγνή δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι. Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος δολοφονήθηκε και διαμελίστηκε στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2018, ύστερα από ραντεβού για έγγραφα γάμου. Η Άγκυρα κατηγόρησε άμεσα το Ριάντ, δυτικές μυστικές υπηρεσίες «έδειξαν» κύκλο ανθρώπων κοντά στον Μπιν Σαλμάν (aka MBS), και ο κόσμος αναγκάστηκε να δει, χωρίς φίλτρα, πώς λειτουργεί πραγματικά η ισχύς πίσω από τις κουρτίνες…

Σύμφωνα με πληροφορίες του Μιντιάρχη, ρόλο στην εξαγορά παίζει και ότι η Τζόρτζια Μελόνι διάκειται φιλικά στον Θοδωρή Κυριακού και υποστηρικτικά στο deal. Το οποίο deal μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Μιντιάρχης