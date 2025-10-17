Όλες οι «ελεύθερες» αθλητικές μεταδόσεις του… ΣΚΔ

Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Οι αθλητικές μεταδόσεις που έχουν προγραμματιστεί για το τριήμερο, από «ελεύθερα» κανάλια, ανήκουν κλασικά στην ΕΡΤ2 Σπορ που πλέον κάθε Σαββατοκύριακο έχει μπόλικες, όπως και μέσω των υβριδικών καναλιών ΕΡΤ Sports.

Μπασκετικές μεταδόσεις θα έχει και το (over the top, υβριδικό δηλαδή) ΕΡΤ Sports ενώ τα τηλεοπτικά της Super League 2 «ανήκουν» στο Action24 (υπάρχουν βέβαια και streaming μεταδόσεις των άλλων αγώνων) ενώ το γαλλικό TV5 Monde δείχνει κάθε Σαββατόβραδο γαλλικό πρωτάθλημα (εκπέμπει ελεύθερα μέσω Digea) και το συνδρομητικό μεν (αλλά ελεύθερο για αυτό το πρωτάθλημα) DAZN μεταδίδει τη βέλγικη Pro League.

Σάββατο 18/10, 11:45 🏀 ΠΑΣ Γιάννενα – ΠΑΟΚ (Α1 μπάσκετ γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 18/10, 13:45 ⚽ ΡΕΑ - ΑΕΚ (Α’ Εθνική γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 18/10, 14:00 ⚽ Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β (Super League 2), Action24

Σάββατο 18/10, 16:00 🏀 ΑΕΚ – Καρδίτσα (Greek Basketball League), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 18/10, 16:00 🤾 Iωνικός - Βριλήσσια (Handball Premier), ΕΡΤ Sports 2

Σάββατο 18/10, 17:00 🏀 Ηρακλής – Μύκονος (Greek Basketball League), ΕΡΤ Sports 1

Σάββατο 18/10, 17:00 🏀 ΝΕ Μεγαρίδος – Δάφνη (Elite League), ΕΡΤ Sports 3

Σάββατο 18/10, 18:15 🤽‍♂️ NE Πατρών – ΝΟ Πατρών (Water Polo League γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 18/10, 19:00 🏀 Μαρούσι – Άρης (Greek Basketball League), ΕΡΤ Sports 2

Σάββατο 18/10, 19:15 ⚽ Λέουβεν - Κλαμπ Μπριζ (Pro League), DAZN

Σάββατο 18/10, 19:30 🏀 Προμηθέας – ΠΑΟΚ (Greek Basketball League), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 18/10, 21:30 🏐 ΑΕΚ - Πανιώνιος (Volley League γυναικών), ΕΡΤ2 Σπορ

Σάββατο 18/10, 22:15 ⚽ Μαρσέιγ – Χάβρη (Ligue 1), TV5 Monde

Σάββατο 18/10, 00:00 ⚽ Μπόκα Τζούνιορς – Μπελγράνο (Primera Argentina), Action24

Κυριακή 19/10, 13:00 🏀 Ολυμπιακός – Πανιώνιος (Greek Basketball League), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 19/10, 14:00 ⚽ Καλλιθέα – Καλαμάτα (Super League 2), Action24

Κυριακή 19/10, 16:00 🏀 Κολοσσός – Παναθηναϊκός (Greek Basketball League), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 19/10, 18:00 🤾 Ελλάδα – Αυστρία (χάντμπολ γυναικών), ΕΡΤ Sports 2

Κυριακή 19/10, 19:30 ⚽ Σιντ Τρούιντεν – Άντερλεχτ (Pro League), DAZN

Κυριακή 19/10, 20:00 🤽‍♂️ Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός (Water Polo League), ΕΡΤ Sports 2

Κυριακή 19/10, 00:00 ⚽ Ροσάριο Σεντράλ – Πλατένσε (Primera Argentina), Action24

Δευτέρα 19/10, 18:30 🏀 Πρωτέας Βούλας - Πανερυθραϊκός (Elite League), ΕΡΤ2 Σπορ

