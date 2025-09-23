Η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο Europa League

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, παρουσιάζει τι ετοιμάζει η Cosmote TV

Η league phase του UEFA Europa League ξεκινά το διήμερο 24 και 25/9, με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να δίνουν τις πρώτες τους αναμετρήσεις στην Cosmote TV.

Πρώτος στη «μάχη» θα ριχτεί ο «δικέφαλος του Βορρά», ο οποίος την Τετάρτη 24/9 (19:45, Cosmote Sport 2) θα υποδεχθεί στην «Τούμπα» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Την

Πέμπτη 25/9 (22:00, Cosmote Sport 2HD & 4K) θα ακολουθήσει ο αγώνας του «τριφυλλιού» στη Βέρνη της Ελβετίας, εναντίον της Γιανγκ Μπόις (αγώνας που μεταδίδει και ο ΑΝΤ1).

Η δημοσιογραφική ομάδα των καναλιών Cosmote Sport θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις της 1ης αγωνιστικής, μέσα από ειδικές εκπομπές και πλούσια ρεπορτάζ. Τον αγώνα του ΠΑΟΚ θα περιγράψει ο Μιχάλης Τσόχος, σχολιάζει ο Βασίλης Σαμπράκος και στο ρεπορτάζ θα είναι οι Μιχάλης Μελισσίδης και Κώστας Γκουντούλας. Για αυτόν του Παναθηναϊκού, θα περιγράψει από τη Βέρνη ο Κώστας Ψάρρας και στο ρεπορτάζ θα είναι ο Αποστόλης Πάνος.

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «Europa League Show» με τους Στέφανο Αβραμίδη και Σωτήρη Κωσταβάρα, πριν και μετά τη λήξη των ματς (18:00 & 00:05, Cosmote Sport 1HD). Η εκπομπή θα μεταφέρει όλες τις εξελίξεις από τα ματς των δύο ελληνικών ομάδων, καθώς και όλων των αναμετρήσεων της αγωνιστικής και θα παρουσιάσει δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακές αναλύσεις και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «Europa League Λεπτό προς Λεπτό», με τον Γιώργο Μπιτσικώκο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση για όλα τα ματς του διημέρου (19:45 & 22:00, Cosmote Sport 1HD).

Το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων του Europa League (League Phase, 1η αγωνιστική)

Τετάρτη 24/9

19:45 Μίντιλαντ - Στουρμ Γκρατς (Cosmote Sport 3HD)

19:45 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ ( Cosmote Sport 2 HD)

22:00 Μπέτις - Νότιγχαμ Φόρεστ (Cosmote Sport 3HD & 4Κ)

22:00 Νις - Ρόμα (Cosmote Sport 4HD & START)

22:00 Μπράγκα - Φέγενορντ (Cosmote Sport 5HD)

22:00 Ερυθρός Αστέρας - Σέλτικ (Cosmote Sport 6HD)

22:00 Φράιμπουργκ - Βασιλεία (Cosmote Sport 7HD)

22:00 Μάλμε - Λουντογκόρετς (Cosmote Sport 8HD)

22:00 Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Φενέρμπαχτσε (Cosmote Sport 9HD)

Πέμπτη 25/9

19:45 Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Στεάουα (Cosmote Sport 3HD)

19:45 Λιλ - Μπραν (Cosmote Sport 5HD)

22:00 Γιανγκ Μπόις - Παναθηναϊκός (ΑΝΤ 1 & Cosmote Sport 2HD & 4K)

22:00 Άστον Βίλα - Μπολόνια (Cosmote Sport 3HD)

22:00 Σάλτσμπουργκ - Πόρτο (Cosmote Sport 4HD & START)

22:00 Ουτρέχτη - Λιόν (Cosmote Sport 5HD)

22:00 Ρέιντζερς - Γκενκ (Cosmote Sport 6HD)

22:00 Στουτγκάρδη - Θέλτα (Cosmote Sport 7HD)

22:00 Φερεντσβάρος - Πλζεν (Cosmote Sport 8HD)

