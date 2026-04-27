ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη «μητέρα» των μαχών πριν τους τελικούς

H ώρα της κρίσης σήμερα για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναμετρώνται στις 16:30 (ΕΡΤ 2 Σπορ ) στο κλειστό «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, στον τρίτο και τελευταίο ημιτελικό της Handball Premier.

Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου περιμένει ήδη ο Ολυμπιακός.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, καθώς η έδρα της ΑΕΚ είναι τιμωρημένη, στοιχείο που διαφοροποιεί τις συνθήκες σε ένα παιχνίδι με τεράστιο βαθμολογικό και ψυχολογικό βάρος.

Η σειρά βρίσκεται στο 1-1, με τις δύο ομάδες να έχουν αξιοποιήσει μέχρι στιγμής την έδρα τους. Στο πρώτο παιχνίδι η ΑΕΚ κυριάρχησε στην Αθήνα και πήρε τη νίκη με 37-31, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στη Θεσσαλονίκη, επικράτησε με 33-30 και έφερε τη σειρά ξανά στο ΟΑΚΑ για το καθοριστικό τρίτο ματς.

Στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ, το μήνυμα ενόψει της αναμέτρησης είναι ξεκάθαρο: απόλυτη συγκέντρωση και μάχη μέχρι το τέλος. Ο προπονητής της ομάδας, Μπάμπης Ανανιάδης, τόνισε πως οι παίκτες του έδειξαν χαρακτήρα ισοφαρίζοντας τη σειρά και υπογράμμισε ότι σε ένα παιχνίδι τέτοιου επιπέδου δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη ή χαλάρωση, με την πειθαρχία και την ένταση να αποτελούν τα βασικά στοιχεία για την πρόκριση.

