Η Δράμα πήρε σπουδαία νίκη με 36-33 επί του ΠΑΟΚ, σε ένα ματς με ένταση και συνεχείς εναλλαγές, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την έξοδο στην Ευρώπη.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος, όμως ο ΠΑΟΚ έμενε κοντά στο σκορ μέχρι τα τελευταία λεπτά, όταν η Δράμα βρήκε λύσεις και «καθάρισε» το παιχνίδι.

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Δράμα φτάνει τους 21 βαθμούς και περιμένει το Διομήδης Άργους – Ολυμπιακός τη Μ. Τετάρτη. Σε περίπτωση ήττας του Διομήδη, εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ γνώρισε την τρίτη φετινή του ήττα, χωρίς όμως βαθμολογικές συνέπειες, καθώς έχει «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στα play off, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-3, 7-5, 8-7, 11-11, 14-13 (ημχ), 17-16, 21-22, 25-23, 28-27, 32-31, 36-33

Δράμα (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Ταρτίος, Κρητικός 8, Ιωαννίδης, Χαϊτίδης 1, Πολύδωρος, Λατσάκου 1, Χόρβακ 10, Γκουέντες 3, Μανωλούδης 3, Μεσσίνης, Κόρσακ, Παπαδόπουλος 5, Σίνα 4, Λαζαρίδης, Μαρκατάτος 1.

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Λαδάκης 5, Κατσούνης, Ελευθεριάδης 3, Παπαβασίλης 6, Τεμελκόφσκι 6, Νικολαϊδης, Ιωάννου, Εσσάμ, Μπουμπουλέντρας, Ορφανουδάκης, Μπάτζιος, Δομπρής 5, Άρσιτς, Φεράς 1, Μαμντούχ 7, Σαλέμ.