Powerlifting: Ελληνες από χρυσάφι

Σπουδαίες επιδόσεις και αρκετά χρυσά μετάλλια κατέκτησαν οι Ελληνες αθλητές που έλαβαν μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα powerlifting της IPL.

Για πρώτη φορά η διοργάνωση διεξήχθη σε δύο χώρες λόγω μεγάλης συμμετοχής, αφού έλαβαν μέρος περισσότεροι από 500 αθλητές από 25 χώρες. Στη Λειψία της Γερμανίας βρέθηκαν για να αγωνισθούν η Μαίρη Τσίμπη, η Μαρία Πηγή-Ψαρράκη, ο Νάσος Λιούρας και ο Πάρης Μητρόπουλος, ενώ στο Λίμερικ της Ιρλανδίας έλαβαν μέρος ο Κώστας Τρομάρας, ο Γιώργος Περιβολάρης και ο Δημήτρης Μερτίκας.

Η Μάιρη Τσίμπη σάρωσε στο πέρασμά της από τη γερμανική πόλη! Κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια και ένα αργυρό. Αγωνίσθηκε στα -56κ. classic raw τόσο στην κατηγορία open όσο και master. Μάλιστα, στην κατηγορία master πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ και στις τρεις κινήσεις με 152,5κ. squat, 82,5κ. benchpress και 135κ. deadlift. «Με μεγάλη συγκίνηση και υπερηφάνεια κράτησα ψηλά τη σημαία της πατρίδας μας. Αυτό το συναίσθημα για μένα είναι απερίγραπτο. Είναι πολλοί οι άνθρωποι που θέλω να ευχαριστήσω. Οικογένεια και φίλοι που πίστεψαν σε μένα και στήριξαν την προσπάθεια μου. Σας ευχαριστώ όλους! Να είστε μαχητές στη ζωή και να έχετε δυνατή ψυχή… Πάμε για τα επόμενα….», δήλωσε η Ελληνίδα αθλήτρια.

Η Μαρία Πηγή-Ψαρράκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνολο στα -67,5κ. open classic raw, με επιδόσεις 160κ. squat, 50κ. benchpress και 135κ. deadlift. «Ήταν η πρώτη μου συμμετοχή σε αγώνες "δυναμικού τριαθλου" ούσα αθλήτρια άρσης βαρών. Χαίρομαι που ήταν στο Παγκόσμιο στη Γερμανία. Πολύ καλή εμπειρία με δυνατούς αθλητές. Είμαι ευχαριστημένη με την επίδοσή μου, θα μπορούσα βέβαια και καλύτερα, όπως και το εύχομαι στους επόμενούς μου αγώνες», ανέφερε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια της άρσης βαρών.

Ο Νάσος Λιούρας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κίνηση deadlift στην κατηγορία -125κ. open single ply. Έκανε μόλις μία προσπάθεια στα 340κ. καθώς ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και πολύ καιρό έκανε την εμφάνισή του και μάλιστα χρειάστηκε να διακομισθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Παρόλ’ αυτά κατάφερε με μόλις μία προσπάθεια να ανακηρυχθεί Best Lifter στη διοργάνωση, κάτι που αποτελεί σπουδαία επιτυχία. «Ήταν ίσως ο καλύτερος αγώνας που έχω συμμετέχει μέχρι τώρα στην αγωνιστική μου καριέρα. Οι συναθλητές μας και διοργανωτές Μάριο και Πάτρικ έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά και πέτυχαν να διοργανώσουν έναν αγώνα με πολύ υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, αλλά και παροχών προς τους αθλητές. Επί προσωπικού κατάφερα να κερδίσω το χρυσό μετάλλιο στις άρσεις θανάτου στην κατηγορία μου αλλά και τον τίτλο του καλύτερου overall Deadlifter όλων των κατηγοριών. Ακολούθησαν ένα αργυρό μετάλλιο στο σύνολο και ένα αργυρό μετάλλιο στις πιέσεις πάγκου. Ευχαριστώ όσους ήταν δίπλα μου και με στήριξαν σε όλο αυτό. Προπάντων την οικογένειά μου και τον προπονητή μου. Επόμενος στόχος το Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2020», είπε ο Ελευσίνιος αθλητής, ο οποίος επίσης έκανε 220κ. benchpress επίδοση που του έφερε το ασημένιο μετάλλιο!

Ο μεγάλος άτυχος ήταν ο Πάρης Μητρόπουλος. Ο πρωταθλητής Ελλάδος στην άρση βαρών είχε στόχο την πρόκριση στο Mr. Olympia. Αγωνίσθηκε στα -100κ. open single ply. Ξεκίνησε πολύ καλά με 335κ. squat. Σημείωσε 180κ. benchpress και χρειαζόταν 312,5κ. deadlift για να πιάσει το όριο των 827,5 κιλών. Τραυματίστηκε, ωστόσο, στην προσπάθειά του στα 300κ. και ακυρώθηκε. «Εκανα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ξεκίνησα εξαιρετικά στα σκουότ, αλλά ένας τραυματισμός στα deadlift με κράτησε εκτός μεταλλίων. Στον αθλητισμό υπάρχουν και οι ήττες. Δεν απογοητεύομαι. Στόχος μου είναι να πάρω την πρόκριση για το Mr Olympia στη διοργάνωση που διεξάγεται στην Ελευσίνα το διήμερο 16-17 Νοεμβρίου», δήλωσε ο Πάρης Μητρόπουλος.

Ο Κώστας Τρομάρας αγωνίσθηκε στα -125κ. raw open benchpress only και deadlift only. Κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια με 212,5κ. benchpress και 270κ. deadlift, ενώ πήρε και τον σπουδαίο τίτλο Best Lifter στο benchpress. «Οι Ιρλανδοί ξέρουν να διοργανώνουν πρωταθλήματα! Ήταν απίστευτη η προσέλευση τόσων πολλών αθλητών από όλο τον κόσμο. Χάρηκα που κοντραρίστηκα με τόσο δυνατούς αθλητές και πέρα από τα δυο χρυσά μετάλλια, βραβεύτηκα ο καλύτερος αθλητής παγκοσμίως. Δυστυχώς, δεν κατάφερα να θέσω νέο ρεκόρ στις πιέσεις πάγκου αλλά ο αγώνας δεν σταματάει εδώ», δήλωσε ο αθλητής από την Παιανία.

Ο Γιώργος Περιβολάρης αγωνίσθηκε στην κατηγορία -90κ. classic raw master. Διέλυσε το παγκόσμιο ρεκόρ στην κίνηση deadlift που ήταν 240κ., καθώς το ανέβασε στα 262,5! Επίσης σημείωσε ευρωπαϊκό ρεκόρ στο squat με 200κ. και στο σύνολο με 562,5κ. Φυσικά αυτές οι επιδόσεις τού έδωσαν και το χρυσό μετάλλιο. «Σπουδαία εμπειρία! Πολύ σημαντικό, αφού καταφέραμε να κοντράρουμε τους Αμερικανούς που είναι υπερδύναμη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγούς μου, την QNT, το Kassavetis Center, το Sportime, το ΖΜΑΚ, το The Blend St Thomas, αλλά και τον προπονητή μου Κώστα Τρομάρα», τόνισε ο 43χρονος αθλητής.

Τέλος, ο Δημήτρης Μερτίκας αγωνίσθηκε στην κατηγορία -82,5κ. classic raw junior και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με επιδόσεις 180κ. squat, 97,5κ. benchpress και 205κ. deadlift. «Η δοκιμασία και ο αγώνας που κάναμε σαν ομάδα αλλά και ο καθένας ξεχωριστά ήταν αρκετά δύσκολη. Προσωπικά νιώθω ικανοποιημένος που κατάφερα να κατακτήσω την πρώτη θέση στην κατηγορία μου παρόλο το άγχος και την κούραση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ήταν δίπλα μου κατά τη διάρκεια όλης αυτής της προετοιμασίας και ιδιαίτερα τον προπονητή μου Κώστα τρομάρα που στάθηκε δίπλα μου όλο αυτό το καιρό», δήλωσε ο νεαρός αθλητής.