Πράσινο φως του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ανακαίνιση του ΣΕΦ με 25 εκατ. της Περιφέρειας

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Αργυρώ Γιαννουδάκη στο podcast της "Spots Podcast", το Ελεγκτικό Συνέδριο «άναψε» πράσινο φως στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την εκταμίευση 24,8 εκατομμυρίων ευρώ (με ΦΠΑ) για την ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασης.

Ανοίγει άραγε αυτή η πράξη τον δρόμο για να πέσουν άμεσα οι πολυαναμενόμενες υπογραφές παραχώρησης του σταδίου στην ΚΑΕ Ολυμπιακός;

Με ημερομηνία 03/02/2026 το Ε’ Κλιμάκιο του ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιεί στο ΣΕΦ αντίγραφο της 49/2026 Πράξης, με την οποία γνωστοποιεί ότι μπορεί άμεσα να προβεί στην υπογραφή των ελεγχθέντων συμβάσεων, αφού πρώτα συμμορφωθούν με τους εντελώς τυπικούς όρους των επισημάνσεων που αναφέρει.

Εδώ αξίζει μία αναδρομή στον προηγούμενο 28ο επεισόδιο και στο «φρένο» που έβαλε το Ελεγκτικό συνέδριο στο Κέντρο Υδάτινου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο ΣΕΦ.

Η απορριπτική πράξη 39/2026 του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην παράγραφο 7 ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν επιτρέπεται η διάθεση, με προγραμματική σύμβαση, του δημοσίου χρήματος για τη χρηματοδότηση σκοπού που δεν συνιστά δημόσιο σκοπό που εμπίπτει στις αρμοδιότητες των συμβαλλόμενων φορέων, σε κάθε δε περίπτωση η σύναψη προγραμματικής σύμβασης δεν δύναται να οδηγήσει, κατά καταστρατήγηση των διατάξεων αυτών, σε σπατάλη του δημοσίου χρήματος προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων».

Το κολυμβητήριο στο ΣΕΦ, λοιπόν, «μπήκε στον πάγο», μεταξύ άλλων, γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι η Περιφέρεια δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μία εγκατάσταση προς όφελος ενός ερασιτεχνικού σωματείου το οποίο θα αποκόμιζε κέρδη από εμπορικές χρήσεις.

Μήπως λοιπόν, η κωλυσιεργία υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης από πλευράς Ολυμπιακού είχε απώτερο στόχο την έγκριση των προσυμβατικών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να ξεκινήσει η εκταμίευση για την ανακατασκευή του ΣΕΦ και σε δεύτερο χρόνο να περάσει στην ΚΑΕ, χωρίς να προκύψει κάποιο νομικό κώλυμα;

Ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, με απόφαση του οποίου έχει παραχωρηθεί το ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 50 χρόνια, θα εγκρίνει τα πρακτικά του ΔΣ του ΣΕΦ, προκειμένου να ξεκινήσει η ανακατασκευή του με χρήματα από τον κρατικό κορβανά κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, κάτι που θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός;