Run Bike Care 2023: Τρέξε - Κάνε ποδήλατο - Ενημερώσου

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τη φετινή δράση του Run – Bike - Care, που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών - Φίλων Ιατρών «Κ.Ε.Φ.Ι.» Αθηνών με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) την Κυριακή 11 Ιουνίου 2023, στο κέντρο της Αθήνας, στο Ζάππειο αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων θα τρέξουν, θα περπατήσουν και θα κάνουν ποδήλατο στηρίζοντας το Run Bike Care 2023

Το Run Bike Care 2023 περιλαμβάνει τρέξιμο ή περπάτημα 5χλμ. και μια ποδηλατάδα 10χλμ με σημείο αφετηρίας και τερματισμού το εμβληματικό Ζάππειον Μέγαρον που αποτελεί ιστορική κληρονομιά στον Ελληνικό Πολιτισμό. Στις 08:30 το πρωί γίνεται η εκκίνηση της ποδηλατάδας 10χλμ. και στις 09:30 γίνεται η εκκίνηση των δρομέων. Οι ποδηλάτες θα πρέπει να διανύσουν τη διαδρομή αυτή δύο φορές για να ολοκληρώσουν τα 10χλμ, ενώ οι δρομείς και οι βαδιστές θα τη διανύσουν μία φορά κάνοντας 5χλμ.

Η δράση εκτός από την Αθήνα θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά και στη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στη Λαμία, στη Σύρο, στα Χανιά, στο Γύθειο και σε άλλες πόλεις.

Όλα τα έσοδα του Run Bike Care στο Πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι»



Τα έσοδα από τη φετινή διοργάνωση του Run – Bike - Care θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα «Μαζί και στο Σπίτι», που αποτελεί την υλοποίηση του οράματος του Κ.Ε.Φ.Ι. για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους που δεν είναι σε θέση να μετακινηθούν από το σπίτι τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2018 και από τότε δεν έχει πάψει να υποστηρίζει τους ανθρώπους στον οικείο χώρο τους με το να παρέχει ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε ογκολογικούς ασθενείς που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) βαρύτητα κατάστασης υγείας, β) αδυναμία μετακίνησης, γ) οικονομική & οικογενειακή κατάσταση.



Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Creative Thinking Development είναι μία από τους 14 εταίρους από 6 χώρες που υλοποιούν το πρόγραμμα ΟACCUS, στο πλαίσιο του προγράμματος EU4Health. OACCUs σημαίνει OAC (outdoor against cancer) Sees (C) Us και OAC (outdoor against cancer) Connects Us. Τα OACCU αποτελούν ζωτικό μέρος του νέου δικτύου EU4Health και επιδιώκει την ιδέα της εκπαίδευσης νεαρών επιζώντων από καρκίνο, των οικογενειών και των φίλων τους ως πρεσβευτές και προπονητές σε κάθε συμμετέχουσα χώρα και την ανάπτυξη και διατήρηση ενός δικτύου νέων επιζώντων από καρκίνο με το σύνθημα του έργου του: «ΔΙΑΛΕΞΤΕ τον ΥΓΙΕΙΝΟ τρόπο!»

O Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. τιμά όσους επέζησαν και θυμάται όσους έφυγαν από τη ζωή λόγω του καρκίνου με το Run Bike Care, ενώνοντας τις φωνές όλων των ανθρώπων που έχουν ζήσει μια εμπειρία καρκίνου. Με το μήνυμα «Τρέξε - Κάνε ποδήλατο – Ενημερώσου» άνθρωποι όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων θα λάβουν μέρος χωρίς ανταγωνισμό, είτε ως δρομείς, είτε ως περιπατητές, είτε με το ποδήλατό τους, σε μια ευχάριστη βόλτα στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, κάνοντας πράξη το σύνθημα του Κ.Ε.Φ.Ι. «Τρέχουμε Πιο Γρήγορα Από Τον Καρκίνο».

Η διοργάνωση έχει ενταχθεί στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2023 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Με το επίσημο hashtag της διοργάνωσης #runbikecare ενώνουμε και φέτος τις δυνάμεις μας στα social media για την ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου.