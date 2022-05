Γίνε παίκτης της e-Εθνικής Oμάδας

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την VGL eSports διεξάγουν διαδικτυακό τουρνουά για την επιλογή εκπροσώπων της Εθνικής ομάδας ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου, η οποία θα λάβει μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα FIFA22 eNations CUP, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIFA και της EA sports και θα ξεκινήσει τον Μάιο του 2022.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΠΟ αναφέρει:

Οκτώ κορυφαίοι αθλητές του τουρνουά eNation Tournament θα γίνουν μέλη του Roster της Εθνικής ομάδας, τρεις εκ των οποίων θα εκπροσωπήσουν την Εθνική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι εγγραφές ξεκινούν 1η Μαΐου, με καταληκτική ημερομηνία την 8η Μαΐου.



● Επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητών με Ελληνική υπηκοότητα που αγωνίζονται από Ελληνικό έδαφος.

● Οι αθλητές που θα τερματίσουν στις 8 πρώτες θέσεις του τουρνουά θα είναι μέλη του Roster της Εθνικής ομάδας ηλεκτρονικού ποδοσφαίρου.

● Οι εκπρόσωποι της Εθνικής στο FIFA eNations CUP ορίζονται απο τις 3 πρώτες θέσεις του τουρνουά.



Για περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή κάντε είσοδο στο Discord για να σας καθοδηγήσουν οι διαχειριστές.

Discord Link - https://discord.gg/Fr8Km5p9t4

Αρχείο κανονισμών τουρνουά - https://vglesports.com/enations-series-rules/



ΤΥΠΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

🔸 FIFA22 Έκδοση συμβατή με PS4

🔸 Online Club Friendlies 1vs1

🔸 Squad type 90ovr



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

🔸 Check in: 19:40 GMT+2

🔹 Ώρες Αγώνων: 20:00 έως 23:30 GMT+2



🔸Πέμπτη 12 Μαΐου

🔹 Φάση ομίλων



🔸Παρασκευή 13 Μαΐου

🔹 Τελική φάση Best of 2



🔸Πέμπτη 19 έως Σάββατο 21 Μαΐου

🔹FIFA E-NATIONS ONLINE QUALIFIERS



🔸Σάββατο 23 Ιουλίου έως Σάββατο 30 Ιουλίου

🔹FIFA E-NATIONS CUP