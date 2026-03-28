Ο ΟΦΗ με MVP τον Μολίνα νίκησε τον Πανιώνιο και συνεχίζει... πέμπτος

Ο ΟΦΗ νίκησε τον Πανιώνιο με 3-0 σετ σε αγώνα για την 3η αγωνιστική των πλέι οφ των θέσεων 5-7 και επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά την ανωτερότητα του στο συγκεκριμένο γκρουπ της Novibet Volley League.

Ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 35 βαθμούς και έτσι και αλλιώς έχει εξασφαλίσει την 5η θέση και την έξοδο στην Ευρώπη, αλλά ο Πανιώνιος δε μπόρεσε να πάρει κάτι από τον αγώνα για να απειλήσει την Καλαμάτα 80 Affidea για την 6η θέση. Η ομάδα του Αργύρη Ψάρρα έμεινε στους 19 βαθμούς και στην 7η θέση, έναντι 22 της Καλαμάτας που είχε ρεπό. Επόμενη αναμέτρηση είναι Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. και ο ΟΦΗ θα έχει ρεπό την Τετάρτη 1 Απριλίου.

Koρυφαίος της αναμέτρησης ήτσν ο Πέδρο Μολίνα που αναδείχτηκε και MVP ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους. Από τον Πανιώνιο που αγωνίστηκε με τον Μπαρμπούνη στο βασικό σχήμα και τον Χατζηνικολάου να παίρνει τη θέση του Μπάση.

Και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν με πολλές αλλαγές. Ο ΟΦΗ είχε λίμπερο τον Παχιαδάκη, ενώ ο Παπαδόσηφος αγωνίστηκε βασικός. Όπως φαίνεται και από το σκορ ο ΟΦΗ είχε πάντα το προβάδισμα με μεγάλες διαφορές και έφτασε εύκολα στη νίκη σε 84 λεπτά.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Πρόιος, Πετροπούλου, Γραμματεία: Παπαδάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-3, 16-10, 21-15, 25-22



2ο σετ: 8-5, 16-11, 21-16, 25-21



3ο σετ: 8-5, 16-8, 21-14, 25-16



*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν: 8 άσσοι, 33 επιθέσεις (43% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ, 23 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. οι πόντοι προήλθαν: 7 άσσοι, 30 επιθέσεις (33% αποτελεσματικότητα), 3 μπλοκ, 19 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-21, 25-16) σε 84΄.



ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Στρουγκάρεβιτς 6 (3/6επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Παπαδόσηφος 5 (3/12επ., 2 μπλοκ), Μολίνα 16 (62%υπ., 50%αρ.), Μιχαήλοβιτς (8/21επ.), Σταθέλος 9 (3/7επ., 6 μπλοκ), Μίτιτς 5 (3/6επ., 2 άσσοι) / Παχιαδάκης (λ. – 52%υπ., 19%αρ.), Μάκινεν 2 (1 άσσος, 1/1επ.), Καφαντάρης, Βλαχόπουλος, Ρουμελιωτάκης, Χαραλαμπίδης 1 (1/2επ.).



ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Άργυρης Ψάρρας): Μπούσα 13π. (9/30επ., 4 άσσοι), Τιέλ 1 (1 άσσος), Κάτιτς 2 (2/11επ., 75%υπ., 12%αρ.), Μπαρμπούνης 11 (9/26επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 67%υπ., 44%αρ.), Ντανίλ 7 (6/10επ., 1 μπλοκ), Μπάσης / Γκούζντα (λ. – 67%υπ., 42%αρ.), Χατζηνικολάου 3 (2/6επ., 1 άσσος).

Ο Πέδρο Μολίνα αναδείχτηκε MVP του ΟΦΗ στη νίκη επί του Πανιωνίου. Την βράβευση έκανε ο πρόεδρος του ΟΦΗ Γιάννης Δανδάλης.

ΠΛΕΪ ΟΦ – ΘΕΣΕΙΣ 5-7

1η αγωνιστική – Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 1-3 (23-25, 22-25, 25-23, 22-25). MVP: Κωνσταντίνος Παύλου (ακραίος) (Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea)

Ρεπό ο Ο.Φ.Η.

2η αγωνιστική – Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 16:30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η. 2-3 (19-25, 21-25, 25-20, 25-19, 11-15). MVP: Ματέι Μιχαΐλοβιτς (Σλοβενία - διαγώνιος) (Ο.Φ.Η.)

Ρεπό Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

3η αγωνιστική – Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Γυμναστήριο Β.Α.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Ο.Φ.Η. - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. 3-0 (25-22, 25-21, 25-16)

Ρεπό Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

4η αγωνιστική – Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Παραλίας, Καλαμάτα, 19:00, (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Ρεπό ο Ο.Φ.Η.

5η αγωνιστική – Σάββατο 4 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Β.Α.Κ. Ηρακλείου Κρήτης, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Ρεπό ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

6η αγωνιστική – Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ο.Φ.Η.

Ρεπό ο Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea