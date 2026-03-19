Βουλκίδης στο SDNA: «Ήρθαμε αποφασισμένοι, δεν θα μας αποτρέψει καμία κούραση»

Ο Θοδωρής Βουλκίδης, μετά τη νίκη-πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό του Κυπέλλου, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-0 σετ, μίλησε στο SDNA εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας του και τη δίψα για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Νομίζω ότι φάνηκε πως κυριαρχήσαμε στο σημερινό παιχνίδι, ίσως αυτή είναι η κατάλληλη λέξη για να περιγράψουμε αυτό το ματς. Δεν δώσαμε καν το δικαίωμα στον αντίπαλο να πιστέψει ότι μπορεί να αλλάξει το σκορ. Ήρθαμε αποφασισμένοι για τον στόχο μας εδώ. Δεν θα μας αποτρέψει καμία κούραση να κάνουμε αυτό που θέλουμε αύριο. Είναι τιμή και χαρά μας να φτάσουμε τον σύλλογο στο να πάρει το κύπελλο μετά από τόσα χρόνια, με εμάς που βρισκόμαστε εδώ και να πετύχουμε αυτό για το οποίο παλεύουμε τόσα χρόνια», είπε αρχικά ο κεντρικός του Παναθηναϊκού.

Για το Final-4 στη Λάρισα, ανέφερε: «Ο κόσμος της Λάρισας είναι απίστευτος. Είχαμε έρθει και με την Εθνική ομάδα εδώ. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα: τον κόσμο, τον δήμο, τους διοργανωτές του Κυπέλλου. Εύχομαι να υπάρχουν συνέχεια τέτοιες πόλεις που να διοργανώνουν τέτοιες διοργανώσεις».