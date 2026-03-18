Παρά την απίστευτη στήριξη από 4.000 (!) κόσμο που κατέκλυσαν τη Γλυφάδα, ο Παναθηναϊκός ήταν ανέτοιμος και η ανώτερη Βαλεφόλια πήρε το Challenge Cup με 3-0 σετ. Αυτοκτόνησε το τριφύλλι στο 2ο σετ ενώ προηγήθηκε με +9.

Δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση ο Παναθηναϊκός στην κατάμεστη Γλυφάδα καθώς ηττήθηκε με 0-3 σετ από την Βαλεφόλια, στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup.

«Νωθρό» ξεκίνημα στον τελικό για τον Παναθηναϊκό με αρκετά λάθη, αναγκάζοντας τον Αλεσάντρο Κιαπίνι να πάρει γρήγορα time out καθώς η ομάδα του βρισκόταν πίσω με 5 (6-11). Οι «πράσινες» μείωσαν στον 1 (13-14), αλλά η Ιταλική ομάδα ξέφυγε ξανά με 6 (15-21). Η ΛαμπΚόφσκα έκανε το 20-23 όμως η Βαλεφόλια πήρε το πρώτο σετ με 20-25.

Διαφορετικός στην αρχή του δεύτερου σετ ο Παναθηναϊκός παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα 7 πόντων (9-2) με συνεχόμενα μπλοκ. Η Βαλεφόλια έκανε ένα σερί 6-1, μειώνοντας αρχικά στους τρεις (14-11). Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή στο 20-21. Οι «πράσινες» προηγήθηκαν με 2 (23-21), όμως η Βαλεφόλια είχε νέα αντίδραση παίρνοντας το δεύτερο σετ (25-27).

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του τρίτου σετ με τις 2 ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο μέχρι που η Βαλεφόλια πήρε προβάδισμα με τέσσερις (10-14) με συνεχόμενες εύστοχες επιθέσεις από την Ομορούγι. O Παναθηναϊκός είχε ξεμείνει από ψυχολογία και αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Ιταλική ομάδα να πάρει διψήφια διαφορά (13-23) και να κατακτήσει το τρίτο σετ (16-25) και το challenge cup με 0-3 σετ.

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσους, 40 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων ενώ της Βαλεφόλια από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 2 (2/6 επ.), Γουάιτ 11 (10/25 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 17% άριστες), Μπένετ 13 (10/34 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2/3 επ.), Σάμανταν 5 (3/8 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (11/25 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 27% υπ. – 27% άριστες) / Αντωνακάκη (λ., 27% υπ. – 27% άριστες), Τάνη, Στράντζαλη 2 (2/2 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ράπτη, Ρόγκα (λ.), Παπαγεωργίου (0/4 επ.)

ΒΑΛΕΦΟΛΙΑ (Αντρέα Πιστόλα): Μπίτσι 23 (19/37 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Τζιοβανίνι 5 (5/19 επ., 29% υπ. – 29% άριστες), Κάντι 9 (4/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Μπαρτολούτσι (0/2 επ.), Μπούτιγκαν 6 (3/11 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ομορούγι 10 (10/21 επ., 44% υπ. – 22% άριστες) / Ντε Μπορτόλι (λ., 80% υπ. – 60% άριστες), Καρλέτι, Μπουντάι-Ουνγκουρεάνου 4 (3/5 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 33% άριστες), Λαζάρο