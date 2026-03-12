Αντωνακάκη στο SDNA: «Ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν τα παρατάει»

Αισιόδοξη ενόψει της ρεβάνς εμφανίστηκε η Γιωργίνα Αντωνακάκη μετά το παιχνίδι με τη Βαλεφόλια. Η λίμπερο του τριφυλλιού μίλησε στο SDNA και στάθηκε στην εμπιστοσύνη του κόουτς Κιαπίνι που κρατάει όλη την ομάδα σε ετοιμότητα.

Μπορεί να μην πήρατε τη νίκη, πήρατε όμως το μίνιμουμ "μαξιλάρι ασφαλείας". Ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις και τι πιστεύεις ότι έκρινε το παιχνίδι;

Εγώ προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένη από την ομάδα μου. Σε κάποια σημεία δεν κρατήσαμε τόσο καλά το επίπεδο μας, ήμασταν λίγο πιο νευρικές μέσα στο γήπεδο. Πιστεύω όμως ότι τα δύο σετ που πήραμε είναι πολύ σημαντικά και τώρα παίζουμε μέσα στο γήπεδό μας, οπότε θα τα δώσουμε όλα εκεί για να πάρουμε τη νίκη.

Ήταν η περιστροφή του πέμπτου σετ που έκρινε τα πάντα εκεί στο 6-6 όπου "άλλαξε το κουμπί";

Έκανε καλό σερβίς η παίκτρια της Vallefoglia και εμείς δυσκολευτήκαμε λίγο να τελειώσουμε τις μπάλες προς το τέλος.

Μετά το τρίτο σετ βρεθήκατε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά στο τέταρτο ήσασταν κάτι τελείως διαφορετικό. Πώς εξηγείται αυτό; Ήταν το ανακάτεμα της τράπουλας από τον πάγκο ή οι οδηγίες του κόουτς;

Ο κόουτς έχει δείξει από την αρχή ότι πιστεύει σε όλες τις παίκτριές του. Γι' αυτό είμαστε όλες έτοιμες, και από τον πάγκο και μέσα, οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, για να μπούμε και να τα δώσουμε όλα. Νομίζω έχει δείξει ο Παναθηναϊκός ότι δεν τα παρατάει.

Σχεδόν όλες οι αθλήτριες ήσασταν "rookie" σε ευρωπαϊκό τελικό. Πώς είναι το συναίσθημα να διεκδικείτε ευρωπαϊκό τίτλο στην Ιταλία;

Εννοείται είμαστε ενθουσιασμένες και πολύ χαρούμενες. Εγώ νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι' αυτό που ζω και θέλω να το ζήσω στο 100%.