Υποδοχή στο ξενοδοχείο για τις αθλήτριες του Παναθηναϊκού - Ο κόσμος εξέφρασε την στήριξή του (vid)

Την έμπρακτη στήριξή του στην γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού έδειξε ο κόσμους του Τριφυλλιού που ταξίδεψε στην Ιταλία. Αποστολή: Ιωάννης Καλλιτσάρης.

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού μετά από μεγάλη «μάχη» στην έδρα της Βαλεφόλια λύγισε με 3-2 σετ στον πρώτο τελικό του CEV Challenge Cup και καλείται να φέρει εις πέρας την αποστολή της στην ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην Γλυφάδα την Τετάρτη 18/3.

Oι αθλήτριες του Παναθηναϊκού, ωστόσο είχαν την στήριξη των οπαδών του Τριφυλλιού, που έδωσαν δυναμικό παρών στο γήπεδο, ενώ μετά το τέλος του αγώνα βρέθηκε και στο ξενοδοχείο που διαμένει η αποστολή των «πράσινων» για να εκφράσουν την στήριξή τους.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, τόνισαν στις αθλήτριες της ομάδας ότι τις στηρίζουν, είναι καλύτερες και θα το σηκώσουν στην ρεβάνς στην Αθήνα για να αφιερωθεί το τρόπαιο στην Πέννυ Ρόγκα και την αείμνηστη Ρούξι Ντουμιτρέσκου.

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, μάλιστα έδωσαν τα εύσημα και στον προπονητή του Τριφυλλιού, Αλεσάντρο Κιαπίνι, τονίζοντας τους ότι τον στηρίζουν.