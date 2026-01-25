Ανδρεόπουλος: «Συγχαρητήρια στον Φοίνικα για τη νίκη, ήταν ένα μεγάλο ματς με εντάσεις και δυνάμεις»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 2-3 στην έδρα του Φοίνικα, έδωσε τα συγχαρητήρια του στην ομάδα της Σύρου και ανέφερε ότι ήταν ένα ματς με μεγάλη ένταση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο προπονητής του «τριφυλλιού»:

«Αρχικά θέλω να πω ότι έχουμε μια θλιβερή επέτειο στον Παναθηναϊκό που πρέπει πάντα να τη θυμόμαστε. Ένας φίλος της ομάδας μας , ο Γιώργος Αλεξανδρής ήταν αυτός , μαζί με άλλους τέσσερις που βγάλανε το ανδρικό τμήμα βόλεϊ από μια πολύ δύσκολη κατάσταση.

Χάρη σε αυτούς τότε , φτάσαμε σήμερα να διεκδικούμε τίτλους και να παίζουμε μεγάλους αγώνες. Στο αγωνιστικό μέρος, χάσαμε τα δύο πρώτα σετ στις λεπτομέρειες, ενώ νιώθαμε ότι είναι δικά μας. Δυστυχώς δεν καταφέραμε όμως να τα ολοκληρώσουμε και έτσι τα χάσαμε.

Το πέμπτο σετ είναι πάντα μια ρώσικη ρουλέτα και με το ξεκίνημα που έκανε ο Φοίνικας, δεν μπορέσαμε να το γυρίσουμε. Ήταν ένα πολύ μεγάλο ματς με μεγάλες εντάσεις και δυνάμεις και συγχαρητήρια στον Φοίνικα που έπαιξε καταπληκτικό βόλεϊ.»