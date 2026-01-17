Ανδρεόπουλος: «Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε την κριτική, ο κόσμος ξέρει και μας στηρίζει»

O προπονητής της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος μετά τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, μίλησε για την κριτική που δέχθηκε, αλλά και για την χρησιμοποίηση του Θανάση Πρωτοψάλτη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:

Για τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό: «Χάσαμε έναν τελικό που νιώθαμε ότι ήμασταν πολύ κοντά στην κατάκτηση και τον χάσαμε με τον τρόπο που έχουμε και άλλες απώλειες φετός, με την γνωστή μας αστάθεια, την οποία την γνωρίζουμε την παλεύουμε την πολεμάμε, προπονητικά εννοώ. Δεν ήταν η καλύτερη κατάσταση για εμάς αυτές οι ημέρες.

Μεγάλη στεναχώρια, μεγάλη πίκρα, απογοήτευση αλλά δεν ήταν μόνο το συγκεκριμένο παιχνίδι, γενικά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, όμως είμαστε αισιόδοξοι γιατί οι αθλητές μου δεν σταματούν ούτε λεπτό, δεν εγκαταλείπουν την μάχη, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.

Αυτό είναι μέχρι τώρα το ρεζουμέ. Είναι μια απόδοση όπως η σημερινή που ήταν πάρα πολύ καλή και την έχουμε επαναλάβει και άλλες αποδόσεις με μεγάλες αστάθειες, αυτό είναι».

Για την χρησιμοποίηση του Πρωτοψάλτη: «Υπήρχε η διάρκεια και συνεχώς στα τάιμ άουτ λέγαμε να μην σταματάμε να μην σταματάμε, ήταν καθοριστική η αλλαγή του Πρωτοψάλτη με τον Γιάντσουκ. Ο Θανάσης είναι ένας σπουδαίος αθλητής, δεν είναι τραυματίας, είναι μια χαρά και η δυναμική του είναι καλή και είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει.

Ο Θανάσης είναι ένα δικό μου παιδί, γιατί ξέρετε τι μου γράφετε, τι μου λέτε κλπ, ο Θανάσης είναι ένα δικό μας παιδί, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, προσφέρει τα πάντα και θα μας προσφέρει και στο μέλλον, είναι ένας παίκτης που ήρθε από έξω και άλλαξε την μορφή του παιχνιδιού, μπορεί να το κάνει αυτό».

Για την κριτική που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα: «Με ξέρετε πολύ καλά, ο καθένας έχει δικαίωμα να γράφει ότι θέλει, πιστεύω ότι είναι φίλαθλοί μας αυτοί που γράφουν άρα έχουν δικαίωμα, πληρώνουν εισιτήριο, έχουν δικαίωμα κριτικής, να σταματήσουμε την κριτική του κόσμου; Ας γράφουν ότι θέλουν. Δέχθηκα και βρίσιμο, αυτό δεν χρειάζεται.

Όταν κάποιος λέει ότι ο κόουτς πρέπει να παραιτηθεί, έχει πιάσει ταβάνι είναι μια κριτική και καλά κάνει ο άνθρωπος και τα λέει. Ο κόσμος που έρχεται στο γήπεδο, μας έχει στηρίξει και μας στηρίζει συνεχώς, ξέρουμε ότι είναι πλάι μας, δίπλα μας δυνατός, πονάει, κλαίει, γελάει μαζί μας. Μιλάμε για τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εκεί γίνεται το πανηγύρι».