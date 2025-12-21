Ανδρεόπουλος: «Ήταν μια μεγάλη νίκη κυρίως για την ψυχολογία μας»

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ύστερα την δύσκολη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-2 σετ στην έδρα του Πανιώνιου Betsson.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και γύρισε το παιχνίδι κόντρα στον Πανιώνιο και επικράτησε με 3-2 στη Νέα Σμύρνη ανεβάζοντας στροφές μετά το δεύτερο σετ.

Ο προπονητής των «πρασίνων», Δημήτρης Ανδρεόπουλος ανέφερε ότι ήταν ένα σημαντικό δίποντο κυρίως για την ψυχολογία της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Ήταν μια καλή νίκη για τη βαθμολογία αλλά κυρίως για την ψυχολογία μας. Ήταν μια μεγάλη νίκη και οι αθλητές μου είναι τεράστιοι. Δίνουν τα πάντα σε μια κρίσιμη περίοδο για να αντιστρέψουμε την κατάσταση και τα καταφέρνουμε. Θα ηρεμήσουμε και θα εμφανιστούμε και πάλι δυνατοί».