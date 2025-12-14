Ανδρεόπουλος: «Είμαστε οι πρωταθλητές και θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως Παναθηναϊκός»

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκός με 2-3 σετ από τον ΠΑΟΚ, ανέφερε ότι οι «πράσινοι» είναι σε μια δύσκολη περίοδο, ωστόσο θα κάνουν τα πάντα για να αναδειχθούν back to back πρωταθλητές.

Ξεκάθαρο μήνυμα από τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» σε δηλώσεις του ευχαρίστησε τον κόσμο που βρίσκεται ξανά δίπλα στην ομάδα, σε μια δύσκολη περίοδο, τονίζοντας ότι θα κάνουν τα πάντα όπως πρέπει ως Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Περνάμε μια πολύ δύσκολη περίοδο και έχουμε κάνει τα πάντα να το γυρίσουμε, το ξέρουμε και το βλέπουμε. Δεν είμαστε άπειροι.

Κάνουμε τα πάντα να το γυρίσουμε και σήμερα το καταφέραμε. Καταφέραμε να αντιστρέψουμε την αρνητική μας κατάσταση. Αντιστρέψαμε τη μη συγκέντρωση μας, αντιστρέψαμε ψυχολογικά πράγματα που μας κρατούσαν σφιγμένους και πηγαίναμε σε πάρα πολλά λάθη, όπως και στην αρχή στα δύο πρώτα σετ. Είναι πολύ σημαντικό και απευθύνομαι στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και όχι γενικά στους φιλάθλους του βόλεϊ. Με μια κερκίδα γεμάτη , η οποία μας αγαπάει τόσο πολύ και ήρθε να μας υποστηρίξει. Ακριβώς επειδή έχουμε άσχημα αποτελέσματα το προηγούμενο διάστημα.

Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μαζί μας και είμαστε μαζί τους. Ο παλμός της κερκίδας και τα παιδιά που τραγουδάνε αλλά και ολόκληρη η εξέδρα με τα χειροκροτήματα και τα παλαμάκια ήταν αυτή που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη κατάσταση που περνάμε. Αυτούς τους φιλάθλους τους θέλουμε πάντα μαζί μας, τους έχουμε πάντα μαζί μας και τους αγαπάμε. Τους θέλουμε να είναι εδώ και μας βοηθάνε πολύ ειδικά όταν περνάμε δύσκολα όπως τώρα. Θέλω να πω ότι μέχρι να πέσει η τελευταία μπάλα τον Μάιο, οι πρωταθλητές είμαστε εμείς.

Και μέσα στο μυαλό μας από το ξεκίνημα μέχρι τον Μάιο είναι να κάνουμε το back to back για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. Για αυτό παλεύουμε και δεν θα τα παρατήσουμε ούτε λεπτό. Μας γνωρίζετε εσείς οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πάρα πολύ καλά ποιοι είμαστε και τι δίνουμε κάθε μέρα. Οι αθλητές μου δίνουν την ψυχή τους κάθε μέρα. Θα το γυρίσουμε και θα είμαστε εδώ δυνατοί και θα κάνουμε αυτό που πρέπει ως Παναθηναϊκός».