Πέρασε με… Μαρκελίνιο από τη Νέα Σμύρνη

Ένα παιχνίδι με πάθος και δυναμική τελικού ήταν αυτό του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό ακόμα και αν μιλάμε για 2η αγωνιστική μόλις. Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από μια έδρα που λίγοι θα φύγουν νικητές και κυρίως έκανε σαφές ότι είναι παρόν και διεκδικεί πράγματα και τη φετινή σεζόν.

Πριν από περίπου 20 χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε την ευτυχία να διαθέτει έναν πασαδόρο εκ των κορυφαίων του… είδους του, τον Μαρσελίνιο Ελγκαρτέν. Στο γυναικείο του τμήμα φέτος έχει τον «Μαρκελίνιο» ή αλλιώς Μαρκέλλα Παπαγεωργίου η οποία ήταν η πρωταγωνίστρια σε ένα παιχνίδι με πολλές αξιοσημείωτες εμφανίσεις.

Για να τα πάρουμε από την αρχή, όμως, η νίκη του Παναθηναϊκού ήταν πολύ σημαντική από πολλές απόψεις αλλά ποτέ κανένας δεν κέρδισε ή έχασε τίτλο από τη 2η αγωνιστική. Το βόλεϊ είναι εκ φύσεως ένα ιδιαίτερο άθλημα όπου τα συμπεράσματα πολλές φορές είναι σχετικά και αυτό γιατί αν δει κανείς το πρώτο σετ θα μείνει εντυπωσιασμένος από τον Πανιώνιο. Παρόλα αυτά ο Πανιώνιος δεν νίκησε στο τέλος.

Είναι προφανές ότι ένα παιχνίδι που τελειώνει 2-3 περιλαμβάνει διακυμάνσεις και στις δύο πλευρές και κατά συνέπεια τα πράγματα δεν είναι άσπρο ή μαύρο ούτε για τους μεν ούτε για του δε. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε γιατί είχε καθαρό μυαλό όταν έπρεπε και γιατί απέβαλε γρήγορα το άγχος και την πίεση ακόμα και αν είχε χάσει το πρώτο σετ με σχετική άνεση. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι πράσινες δεν είχαν σε καλή μέρα τη Μπένετ που επιθετικά έμοιαζε με αδύναμο κρίκο. Μάλιστα, το παιχνίδι το γύρισαν όταν πέρασε η Παπά ως διαγώνια σε συνδυασμό με την Τάνη ως πασαδόρο και έχοντας σε κάποιες κομβικές στιγμές και την Ράπτη στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή το παιχνίδι το γύρισε φέρνοντας από τον πάγκο παίκτριες που κατά κύριο λόγο δεν λογίζονται ως πρώτες λύσεις. Και φυσικά έχοντας εκτός την τραυματία Χατζηεστρατιάδου.

Η Αντωνακάκη ήταν απόλυτα συνεπείς στο αμυντικό κομμάτι, η Τάνη ήρθε από τον πάγκο και έκανε πολύ καλή εμφάνιση αλλά οι ακραίες και οι κεντρικές πρωταγωνίστησαν. Η Λαμπκόφσκα έκανε την πρώτη της εμφάνιση καθώς στη μεγαλύτερη περίοδο της προετοιμασίας ήταν τραυματίας. Η Πολωνή ακραία ήταν αυτή που όρισε το ρυθμό καθώς με την υποδοχή και την άμυνά της έθεσε τη βάση. Και από εκεί και πέρα η Γουάιτ έλαμψε. Η Αμερικάνα είναι μια πηγή ενέργειας, μια γρήγορη ακραία που κόντρα σε ψηλότερο μπλοκ είχε τον τρόπο να δώσει πολύτιμες λύσεις.

Η Σάμανταν πήρε πολλές επιθέσεις αλλά το γεγονός ότι η Κροάτισσα είναι μια σημαντική παρουσία στη μπροστά ζώνη ήταν λίγο πολύ γνωστό. Η Παπαγεωργίου, από την άλλη, δεν είναι μια κεντρικός που τη μάθαμε τώρα. Ήταν κοινό γνωστό ότι μιλάμε για μια πολύ ποιοτική αθλήτρια που ωστόσο δεν είχε βρεθεί ξανά σε ομάδα πρωταθλητισμού. Σε ένα παιχνίδι που ήταν η κοντύτερη από τις κεντρικές που έπαιξαν έκανε σαφές ότι το πολυτιμότερο πλεονέκτημά της είναι η ευφυία της. Είναι μια παίκτρια που αντιλαμβάνεται το παιχνίδι όσο λίγες, αξιοποίησε όλες τις ευκαιρίες που της δόθηκαν αλλά κυρίως έδειξε πόσο καλή αντίληψη έχει στην τοποθέτηση του μπλοκ. Τα 8 μπλοκ είναι ένα νούμερο που κάνει εντύπωση σε τέτοιο παιχνίδι και κόντρα σε αυτές τις αντιπάλους. Και σαν… μπόνους η αντίληψή της περί του παιχνιδιού φαίνεται και όταν έρχονται οι στιγμές που καλείται να βγάλει άμυνες με αποτελεσματικότητα.

Ο Πανιώνιος είχε καλές αλλά και κακές στιγμές στο ντέρμπι. Το πρώτο σετ ήταν μια επίδειξη δύναμης με την ομάδα να παρουσιάζει όλη της την ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρξαν στιγμές που το μπλοκ του Πανιωνίου έμοιαζε αδιαπέραστο και έκανε το μυαλό των αντιπάλων να κολλήσει. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν δέχτηκε έντονη πίεση από το αντίπαλο σερβίς και παράλληλα δε ρίσκαρε ιδιαίτερα από το δικό του.

Ο Νέσιτς έκανε ένα τρικ που είδαμε σε κάποιες στιγμές και της περσυνής σεζόν. Έβαλε ως διαγώνια την Αλεξάκου αντί της Ραχίμοβα που είχε κολλήσει επιθετικά. Και αυτό έπιασε καθώς ο Πανιώνιος άλλαξε προσέγγιση επιθετικά κάτι που του έδωσε το τέταρτο σετ. Μάλιστα, το γεγονός ότι για σχεδόν δύο σετ στο παιχνίδι βρέθηκαν ως διαγώνιες η Αλεξάκου και η Παπά, δύο Ελληνίδες δηλαδή και σε παιχνίδι τέτοιου επιπέδου, είναι κάτι που πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να το ξαναδούμε.

Όπως στον Παναθηναϊκό η Μπένετ ήταν ο αδύναμος κρίκος έτσι στον Πανιώνιο κατά κύριο λόγο η αδυναμία ήρθε από την Ριστίσεβιτς. Οι 17 πόντοι, τα 4 μπλοκ και το 48% υποδοχή μπορεί να μοιάζουν καλοί αριθμοί ωστόσο η Σέρβα ακραία κόλλησε από τα μέσα του αγώνα και μετά. Έκανε εύκολα λάθη στην επίθεση ενώ ο Παναθηναϊκός την πίεσε έντονα κατά κύριο λόγο στο τάι μπρέικ και αυτό έδωσε προβάδισμα ακόμα και +7 για τις πράσινες. Το… καλό νέο της υπόθεσης για τον Πανιώνιο είναι πως η Ριστίσεβιτς είναι μια παίκτρια πολύ υψηλού επιπέδου και είναι δύσκολο να επαναλάβει μέτρια εμφάνιση σαν αυτή και ενδεχομένως σύντομα να τη δούμε να γίνεται ξανά πρωταγωνίστρια.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Πανιώνιος έχει ένα σύνολο με τρομερές προσωπικότητες και επίπεδο που θα ζήλευαν μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Κατά συνέπεια μπορεί να αφήσει πίσω μια ήττα σαν αυτή και να επιστρέψει πολύ πιο δυνατός. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι πως από τον αγωνιστικό χώρο, τον πάγκο και την εξέδρα (με όσους λίγους είχαν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο γήπεδο) εμφανίστηκε μια πίεση και ένα άγχος που δεν δικαιολογείται για 2η αγωνιστική. Οι παίκτριες αυτές μπορούν εύκολα να αλλάξουν τον διακόπτη και να παίξουν αυτό που ξέρουν αλλά η πίεση, ακόμα και όταν οι στόχοι είναι ιδιαίτερα υψηλοί, είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος που μπορούν να βρουν στο δρόμο τους.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, έκανε ξεκάθαρο ότι όχι μόνο είναι ομάδα που διεκδικεί για τα καλά τίτλου και φέτος αλλά έχει την ευκαιρία να βασίζεται και σε παίκτριες που έρχονται από τον πάγκο ακόμα και όταν αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Οι πράσινες δεν πήραν άριστα κατάφεραν όμως να διαχειριστούν δύσκολες συνθήκες και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος τους από την αναμέτρηση.