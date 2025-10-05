Eurovolley: Στον Α' όμιλο με Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία και Σλοβακία η εθνική

Από την γειτονική Ιταλία θα ξεκινήσει η 18η συμμετοχή της εθνικής ανδρών σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Στο Μπάρι της Ιταλίας, η Ελλάδα κληρώθηκε στον Α' όμιλο, οι αγώνες του οποίου θα διεξαχθούν στη Μόντενα με αντιπάλους τη διοργανώτρια και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ιταλία, τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Τσεχία και τη Σλοβακία.

Το Ευρωβόλεϊ ανδρών 2026 θα διεξαχθεί από 9 έως 26 Σεπτεμβρίου 2026.

Βάσει κανονισμών κάθε διοργανωτής επέλεξε μία χώρα για να συμμετέχει στον ίδιο όμιλο. Η Σουηδία επιλέχθηκε από την Ιταλία στον Α' όμιλο, η Βόρεια Μακεδονία επιλέχθηκε από τη Βουλγαρία στον Β' όμιλο, η Εσθονία από τη Φινλανδία για τον Γ' όμιλο και η Λετονία θα παίξει στον Δ' όμιλο μετά την επιλογή της Ρουμανίας.

Οι υπόλοιπες κληρώσεις έγιναν βάση της ευρωπαϊκής κατάταξης. Στην πρώτη τετράδα ήταν η Πολωνία, η Γαλλία, η Σλοβενία και η Σερβία.

Στο δεύτερο ήταν η Γερμανία, η Ουκρανία, το Βέλγιο και η Τσεχία. Στο τρίτο η Ολλανδία, η Τουρκία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

Στο τέταρτο ήταν η Σλοβακία, η Δανία, το Ισραήλ και η Ελβετία.

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος ανδρών 2026

Α' ΌΜΙΛΟΣ (Ιταλία - Νάπολι, Μόντενα, Τορίνο, Μιλάνο): Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία, Ελλάδα, Σλοβακία

Β' ΌΜΙΛΟΣ (Βουλγαρία - Βάρνα): Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Ουκρανία, Πορτογαλία, Ισραήλ.

Γ' ΌΜΙΛΟΣ (Φινλανδία - Τάμπερε): Φινλανδία, Εσθονία, Σερβία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία.

Δ' ΌΜΙΛΟΣ (Ρουμανία - Κλουζ): Ρουμανία, Λετονία, Γαλλία, Γερμανία, Τουρκία, Ελβετία.