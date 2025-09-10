Καλύτερος προπονητής ο Ανδρεόπουλος για την περσινή σεζόν

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής της περασμένης σεζόν.
«Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ευχαρίστησε για το βραβείο και είπε:
"Για μένα είναι τιμητική η διάκριση και σφραγίζει όμορφα την περσινή χρονιά.
Μια νέα σεζόν στις ελληνικές διοργανώσεις είναι προ των πυλών και ως Παναθηναϊκός καλούμαστε να διεκδικήσουμε όλους τους θεσμούς που θα αγωνιστούμε. Φέτος η διοίκηση ενίσχυσε την ομάδα τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στη στελέχωση και την οργάνωση και πάμε ακόμα καλύτερα"».