Καλύτερος προπονητής ο Ανδρεόπουλος για την περσινή σεζόν

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος αναδεικνύεται και καλύτερος προπονητής ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής της περασμένης σεζόν.

«Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος ευχαρίστησε για το βραβείο και είπε:

"Για μένα είναι τιμητική η διάκριση και σφραγίζει όμορφα την περσινή χρονιά.

Μια νέα σεζόν στις ελληνικές διοργανώσεις είναι προ των πυλών και ως Παναθηναϊκός καλούμαστε να διεκδικήσουμε όλους τους θεσμούς που θα αγωνιστούμε. Φέτος η διοίκηση ενίσχυσε την ομάδα τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στη στελέχωση και την οργάνωση και πάμε ακόμα καλύτερα"».