Αυτό είναι το νέο Cupra Formentor των 310 ίππων!

Το CUPRA Formentor θα προσφέρει πολλές επιλογές στη γκάμα κινητήρων, μεταξύ των οποίων ο κορυφαίος κινητήρας των 310 ίππων και ο υψηλής απόδοσης plug-in hybrid 245 ίππων.

Το crossover υψηλών επιδόσεων συνδυάζει το DNA της μάρκας με τη σχεδίαση και την κατασκευή του μέλλοντος, προσφέροντας ένα εμβληματικό μοντέλο που συνδυάζει την πολυπλοκότητα, την καινοτομία καθώς και μία δυναμική εμπειρία οδήγησης.

Καθώς η αγορά εξελίσσεται, το CUPRA Formentor συγκεντρώνει τα οφέλη ενός αυτοκινήτου επιδόσεων με τις ιδιότητες ενός SUV, που βασίζεται στην κληρονομιά της μάρκας CUPRA, σε μία περίοδο που η κατηγορία CUV σημειώνει απίστευτη ανάπτυξη.

Το CUPRA Formentor είναι ένα μεγάλο βήμα στο ταξίδι μας να καθιερώσουμε την CUPRA ως μία επιθυμητή μάρκα για τους λάτρεις των αυτοκινήτων. Με μία συναρπαστική σχεδίαση, κινητήρες υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένου ενός plug-in hybrid, έχουμε κάνει το CUPRA Formentor ένα πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο για ιδιαίτερους ανθρώπους», δήλωσε ο Wayne Griffiths, CUPRA Chairman of the Board and CEO.

To CUPRA Formentor, το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τη CUPRA, πήρε το όνομα του από το πιο όμορφο και άγριο ακρωτήριο στο ισπανικό νησί της Μαγιόρκα, στις Βαλεαρίδες. Το αυτοκίνητο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά αυτής της τοποθεσίας που γίνονται εμφανή στην εξωτερική σχεδίαση του crossover υψηλής απόδοσης.

Τα βράχια του ακρωτηρίου, ενέπνευσαν τη σχεδιαστική ομάδα για τις πλαϊνές του γραμμές που φανερώνουν δυναμισμό και αίσθηση κίνησης, δίνοντας παράλληλα έμφαση στο συναίσθημα. To αμάξωμα θυμίζει ένα ισχυρό όχημα παντός εδάφους, αλλά η σχεδίαση του CUPRA Formentor χρησιμοποιεί την αισθητική τεχνική για να ελαφρύνει τη σιλουέτα του οχήματος. Σε αντίθεση με το σκληρό, τραχύ φινίρισμα ενός παραδοσιακού SUV, το CUPRA Formentor συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός οχήματος παντός εδάφους με τα συμπαγή στοιχεία ενός hatchback.

Με αυτή την έννοια, οι διαστάσεις του οχήματος αποτυπώνουν τέλεια αυτό το μείγμα χαρακτηριστικών και καλύπτουν επιτυχώς τις ανάγκες των πελατών. Το CUPRA Formentor έχει μήκος 4.450mm και πλάτος 1.839mm. Το ύψος του είναι 1.511mm παρέχοντας αξιοσημείωτο ύψος για όλους τους επιβάτες, το οποίο, σε συνδυασμό με το μεταξόνιο των 2.680mm, προσφέρει σημαντική χωρητικότητα στους πίσω επιβάτες, χώρο αποσκευών 450lt καθώς και μεγάλη σταθερότητα.

Από την άλλη πλευρά, το sportiness κάνει έντονη την εμφάνιση του στο πίσω μέρος του οχήματος ενώ ταυτόχρονα τονίζεται το μήκος της πίσω πόρτας υπογραμμίζοντας τις δυναμικές του διαστάσεις. Αυτή η αδιάκοπη σχεδίαση τονίζει σημαντικά την εξωτερική ποιότητα του οχήματος, η οποία ενισχύεται από το κατά μήκος πίσω φωτισμό που μεγεθύνει την ξεχωριστή εμφάνιση του πίσω μέρους καθώς και τις standard ζάντες αλουμινίου 19 ́ ́ - επίσης διαθέσιμες σε χάλκινο χρωματισμό – με φρένα Brembo 18 ́ ́.

Το CUPRA Formentor θα λανσαριστεί αρχικά με δύο κινητήρες υψηλών επιδόσεων, έτοιμοι να προσφέρουν μία μοναδική οδηγική εμπειρία. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται ένας 2.0lt TSI Turbocharged κινητήρας βενζίνης με συνολική ισχύ 310PS (228kW) και ροπή 400Nm που προσφέρει την απόλυτη έκφραση του DNA της μάρκας CUPRA. Ο κινητήρας αυτός θα συνδυαστεί με τεχνολογία 4Drive που παρακολουθεί συνεχώς την οδήγηση για να τροφοδοτήσει με ισχύ το σωστό τροχό, στον ακριβή χρόνο που χρειάζεται.

Το CUPRA Formentor, ωστόσο, κοιτάζει το μέλλον για αναβαθμισμένη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, ενσωματώνοντας την υβριδική τεχνολογία plug-in υψηλής απόδοσης. Ο βενζινοκινητήρας 1.4lt TSI 150PS (110 kW), συνδυασμένος με τον ηλεκτρικό κινητήρα 85 kW με μπαταρία ιόντων λιθίου 13 kWh, επιτρέπει στο CUPRA Formentor να επιτύχει τις επιδόσεις που οι πελάτες περιμένουν, πάντα σε αρμονία με την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Στην πραγματικότητα, ο κινητήρας αυτός παρέχει συνολική μέγιστη ισχύ 245PS (180kW) και ροπή 400Nm με ηλεκτρική αυτονομία περίπου 50km.

Και οι δύο συνδυασμοί κινητήρων επωφελούνται από ένα κιβώτιο ταχυτήτων DSG με διπλό συμπλέκτη που βοηθάει τις αλλαγές των ταχυτήτων να γίνουν πιο ομαλές. Η τεχνολογία shift-by-wire είναι σχεδιασμένη ώστε ο επιλογέας ταχυτήτων να μην συνδέεται με το κιβώτιο μηχανικά αλλά να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά σήματα για τις αλλαγές. Η τεχνολογία προσθέτει υψηλότερα επίπεδα επιδόσεων, αλλά προσθέτει μία νέα διάσταση στην οδηγική απόλαυση.

Και όταν οι οδηγοί θελήσουν μία ακόμα πιο διαδραστική οδηγική εμπειρία, τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στο τιμόνι κάνουν τη σύνδεση μεταξύ οχήματος και οδηγού πιο στενή. Με την προηγμένη ρύθμιση πλαισίου DCC και το προοδευτικό σύστημα διεύθυνσης, το όχημα αποδίδει μεγαλοπρεπώς, ανεξάρτητα από τις οδηγικές συνθήκες ή το στυλ οδήγησης: με το ρυθμιστή ολίσθησης DCC, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει με ακρίβεια τη ρύθμιση που θέλει, ειδικά σε Εξατομικευμένη Λειτουργία.

Οι πωλήσεις του CUPRA Formentor θα ξεκινήσουν το τελευταίο τετράμηνο του 2020.