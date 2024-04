Τίτλος: Αποθεώνεται στην Ισπανία το OMODA E5

Στο κύμα του πράσινου μετασχηματισμού που σαρώνει την αυτοκινητοβιομηχανία, η OMODA απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμή της στην εμβάθυνση της παγκόσμιας διάταξής της και συγκέντρωσε την προσοχή των διεθνών πολιτικών. Στις 19 Απριλίου, το OMODA E5 έκανε τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή του στην Ισπανία, με μάρτυρες τον πρωθυπουργό Pedro Sánchez Pérez-Castejón, τον Υπουργό Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας, Jordi Hereu, και τον Αναπληρωτή Κυβερνήτη της επαρχίας Anhui, Shan Xiangqian, μεταξύ άλλων πολιτικών αξιωματούχων.

Προηγουμένως, τον Φεβρουάριο, η OMODA πραγματοποίησε μια μεγάλη συνέντευξη τύπου στη Μαδρίτη της Ισπανίας, ανακοινώνοντας την επίσημη είσοδο του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού crossover SUV της, του OMODA E5, στην ισπανική αγορά - καθιστώντας την Ισπανία την πρώτη τοποθεσία της ΕΕ για την ίδρυση της OMODA. Αυτή η εκδήλωση-ορόσημο υποστηρίχθηκε από τη συμμετοχή 28 Ισπανών κυβερνητικών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του Jaime Martínez Muñoz, Γενικού Διευθυντή του Ισπανικού Υπουργείου Οικονομικής και Βιομηχανικής Προώθησης.

Το OMODA E5, με την ανώτερη ηλεκτρική τεχνολογία, την αποδοτική απόδοση και την κομψή εμφάνιση, έλαβε υψηλούς επαίνους από τους παρευρισκόμενους επίσημους εκπροσώπους, οι οποίοι εξέφρασαν την εκτίμησή τους για την τεχνολογία EV του οχήματος, τα έξυπνα χαρακτηριστικά και τον φουτουριστικό κομψό σχεδιασμό μετά από δοκιμαστικές βόλτες.

Η παγκόσμια διάταξη του OMODA: Δημιουργία βιώσιμης, μακροπρόθεσμης και εκτεταμένης επιρροής

Η OMODA έχει κάνει γνωστή την παρουσία της σε περισσότερες από 40 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό σύστημα πωλήσεων, δίκτυο υπηρεσιών και εμπειρία χρήστη σε νέες αγορές ενέργειας με υψηλό δυναμικό όπως η Ευρώπη, η Κεντρική και Νότια Αμερική και η Νοτιοανατολική Ασία. Ταυτόχρονα, η OMODA, γνωστή για τα μοντέρνα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της, ξεκίνησε έναν "Διαγωνισμό Επανατοποθέτησης" παγκοσμίως, ο οποίος έχει πλέον καλύψει τις 10 κορυφαίες αγορές αυτοκινήτων, συγκεντρώνοντας δημιουργικά ταλέντα και λάτρεις των προσαρμοσμένων μοντέλων από όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουν τις νέες λειτουργίες του OMODA.

Κοιτάζοντας πίσω στο λανσάρισμα του OMODA E5 στην αγορά, οι νέες ενεργειακές δυνατότητές του έχουν τραβήξει την προσοχή κυβερνητικών αξιωματούχων παγκοσμίως. Τον Φεβρουάριο, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Joko Widodo βίωσε προσωπικά την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία και την προηγμένη νοημοσύνη του E5, επιδεικνύοντας τη διεθνή επιρροή του. Μετά τον Μάρτιο, το OMODA E5 ξεκίνησε με επιτυχία στη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη, λαμβάνοντας ενθουσιώδη υποστήριξη από πολιτικούς και των δύο χωρών και κερδίζοντας υψηλούς επαίνους από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Μαλαισίας Fadillah για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της OMODA και τη νέα ενεργειακή τεχνολογική δύναμη. Τέτοια παραδείγματα είναι πολυάριθμα, αντανακλώντας τη θερμή υποδοχή του OMODA E5 από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο και απεικονίζοντας τον βαθύ παγκόσμιο αντίκτυπο της OMODA και την εξαιρετική δύναμη του προϊόντος.

Με τη σταθερή παγκόσμια στρατηγική επέκτασής της, η OMODA έχει επιτύχει ευχάριστα στοιχεία όγκου πωλήσεων στην έντονα ανταγωνιστική αγορά αυτοκινήτων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η μάρκα OMODA &JAECOO πέτυχε διψήφια αύξηση από μήνα σε μήνα για δύο συνεχόμενους μήνες, ειδικά με το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο E5, το οποίο σημείωσε αύξηση 65% στον όγκο εξαγωγικών πωλήσεων τον Μάρτιο. Αυτό το επίτευγμα όχι μόνο αποδεικνύει την ταχεία ανάπτυξη της OMODA, αλλά υπογραμμίζει επίσης τη συμβολή της στην προώθηση ταξιδιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα έθνη.

Δέσμευση της OMODA στις τοπικές στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης

Πέρα από την προσφορά πράσινων ταξιδιωτικών προϊόντων σε παγκόσμιους χρήστες, η OMODA αναλαμβάνει επίσης ενεργά κοινωνικές ευθύνες σε διάφορες χώρες και περιοχές. Τον Φεβρουάριο, η OMODA συνεργάστηκε με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) για να πραγματοποιήσει προσπάθειες διατήρησης της μεσογειακής βλάστησης θαλάσσιων λιβαδιών, διευκολύνοντας έτσι την εφαρμογή της πολιτικής της Ισπανίας για τον μπλε άνθρακα.

Εν μέσω της σταδιακής μετάβασης της Ευρώπης προς μια πιο πράσινη, πιο βιώσιμη οικονομία, η OMODA εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που παρουσιάστηκε από τις πολιτικές της ισπανικής κυβέρνησης που ενθαρρύνουν την υποστήριξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση της βιομηχανικής βάσης στην Ισπανία και στην προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην τοπική αγορά εργασίας.

Υιοθετώντας μια παγκόσμια στρατηγική "In somewhere, for somewhere", η OMODA ενσωματώνει την τεχνογνωσία και την εκτεταμένη εμπειρία της στον τομέα των νέων ενεργειακών τεχνολογιών στην παγκόσμια αγορά. Αξιοποιώντας συστηματικά πλεονεκτήματα, πλεονεκτήματα πόρων και τεχνολογικά πλεονεκτήματα της παγκόσμιας ανάπτυξής της, η OMODA δεσμεύεται να παρέχει νέα ώθηση για την αναβάθμιση των αυτοκινητοβιομηχανιών σε διάφορες χώρες και να προσφέρει εξαιρετικές εμπειρίες εξυπηρέτησης στους παγκόσμιους χρήστες.

Η OMODA θέτει παγκόσμια πρότυπα, σφυρηλατώντας την παγκόσμια ποιότητα, οδηγώντας τη νέα εποχή της ηλεκτρικής κινητικότητας

Η OMODA τηρεί με συνέπεια τα πρότυπα του «παγκόσμιου οράματος, των παγκόσμιων προτύπων και της παγκόσμιας τεχνολογίας» για να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της για «παγκόσμια ποιότητα». Κάθε μοντέλο OMODA είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με ένα παγκόσμιο πρότυπο πέντε αστέρων και το μοντέλο αστέρι, OMADA 5, έχει λάβει ακόμη και βαθμολογία ασφαλείας πέντε αστέρων από το E-NCAP. Η OMODA συμμορφώνεται αυστηρά με τους υψηλότερους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τα τελευταία πρότυπα. Βελτιώνει και βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα και τη δεξιοτεχνία των προϊόντων της, με στόχο να παρέχει στους Ευρωπαίους και παγκόσμιους καταναλωτές ανώτερες επιδόσεις, ασφαλή και αξιόπιστα οχήματα. Η διεθνής αναγνώριση που συγκέντρωσε προηγουμένως το OMODA E5 οφείλεται αναμφίβολα στην προηγμένη αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία του. Στη νέα αγορά ενεργειακών SUV, το OMODA E5 θέτει τα σημεία αναφοράς της βιομηχανίας με τα «κορυφαία στην κατηγορία» επιτεύγματά του, κατευθύνοντας τις νέες τάσεις της βιομηχανίας. Η εξαιρετική ηλεκτρική του απόδοση, η μελλοντική ευφυΐα και η εξαιρετική ποιότητα έχουν καταστήσει το OMODA E5 ένα προϊόν αστέρι στην αγορά.

Από ασφαλείς μπαταρίες έως χιλιόμετρα χωρίς ανησυχίες, από έξυπνες καμπίνες έως εξατομικευμένες εμπειρίες, κάθε λεπτομέρεια του OMODA E5 αντικατοπτρίζει την ακλόνητη δέσμευση της OMODA για παγκόσμια ποιότητα. Για την OMODA, η τεχνολογία είναι η ουσία της ζωής και η πηγή της «κατασκευής εξαιρετικών αυτοκινήτων για τους χρήστες». Μόνο μέσω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογικής καινοτομίας και της δεξιοτεχνίας μπορεί πραγματικά να δημιουργηθεί μια καλύτερη ταξιδιωτική εμπειρία για τους χρήστες, οδηγώντας έτσι την αυτοκινητοβιομηχανία προς υψηλότερη ποιότητα, πιο φιλικές προς το περιβάλλον και πιο έξυπνες κατευθύνσεις και εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ηλεκτρικής κινητικότητας.

Αναφέρεται ότι η OMODA θα εμφανιστεί στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου στις 25 Απριλίου 2024, φέρνοντας μαζί της το μοντέλο EV, το OMODA E5. Με βάση τη βαθιά εμπιστοσύνη και τη στενή συνεργασία που δημιουργήθηκε με διάφορες κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης διαδικασίας λανσαρίσματος της OMODA E5, αυτή η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία ξένων αξιωματούχων στην ιστορία - ηγέτες από τις κυβερνήσεις δέκα χωρών θα επισκεφθούν το περίπτερο της OMODA για να παρακολουθήσουν το νέο πράσινο ταξίδι της. Η OMODA πιστεύει ακράδαντα ότι η συνεργασία με παγκόσμιους εταίρους για τη δημιουργία της απόλυτης πράσινης ταξιδιωτικής εμπειρίας είναι το κλειδί για την επίτευξη βαθιάς σύνδεσης με τους χρήστες και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανυπομονώντας για τον Μάιο, η OMODA είναι πιθανό να κάνει μια εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Μαδρίτης στην Ισπανία. Εκείνη την εποχή, η OMODA θα επιδείξει περαιτέρω τη μοναδική της γοητεία και τις ανώτερες δυνατότητές της ως το προτιμώμενο crossover SUV για τη νέα γενιά της παγκόσμιας νεολαίας, ένα θέαμα που αναμένεται με ανυπομονησία από όλους.