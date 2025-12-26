«Ανοίγει την αγκαλιά της» σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ξιφασκίας

Μετά την Παγκόσμια Ομοσπονδία τζούντο (IJF) και σάμπο (FIAS) και αυτή της ξιφασκίας (FIE) «ανοίγει την αγκαλιά της» στους Ρώσους και τις Ρωσίδες ξιφομάχους, καθώς και στους Λευκορώσους και τις Λευκορωσίδες.

Η αρχή γίνεται με τις «μικρές» ηλικιακά κατηγορίες, καθώς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της FIE με 19 ψήφους υπέρ και δύο αποχές ψήφισε για συμμετοχή σε αγώνες «μικρών» ηλιακιακών κατηγοριών από το 2026 της Ρωσίας και της Λευκορωσίας με την εθνική σημαία και υπό τον ήχο του εθνικού ύμνου της χώρας τους. Αφορά αθλητές και αθλήτριες από τις δύο χώρες που αγωνίζονται στις κατηγορίες εφήβων/νεανίδων, παίδων/κορασίδων.

Η Διεθνής Ένωση Ξιφασκίας (FIE) επέτρεψε σε Ρώσους νεαρούς αθλητές ξιφασκίας να αγωνιστούν σε διεθνή τουρνουά δήλωσε την Τρίτη

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ενόψει της Πρωτοχρονιάς λάβαμε ένα έγγραφο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ξιφασκίας, το οποίο επιβεβαίωνε ότι οι νεαροί αθλητές μας μπορούν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους με όλα τα εθνικά σύμβολα - τη σημαία και τον ύμνο», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων "TASS" ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας (RFF), Ίλγκαρ Μαμέντοφ.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) συνέστησε στις Διεθνείς Ομοσπονδίες να επιτρέψουν σε Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές να συμμετέχουν σε αγώνες νέων με εθνικά σύμβολα τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά αγωνίσματα.

Ερωτηθείς από το TASS πού και πότε οι νεαροί Ρώσοι αθλητές θα είχαν την ευκαιρία να γιορτάσουν τις νίκες τους υπό τον ήχο του εθνικού ύμνου, ο Μαμέντοφ είπε: «Από όσο γνωρίζω, η ομάδα ξιφασκίας γυναικών της Ρωσίας θα ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τη νύχτα της 31ης Δεκεμβρίου».

Τα ΗΑΕ διοργανώνουν ένα σημαντικό Παγκόσμιο Κύπελλο Νέων της FIE στη Φουτζέιρα από τις 2 έως τις 4 Ιανουαρίου.

Τον Μάρτιο του 2024, η Διεθνής Ομοσπονδία Ξιφασκίας (FIE) επέτρεψε σε αθλητές από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να συμμετάσχουν σε διεθνείς αγώνες υπό ουδέτερο καθεστώς και σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).