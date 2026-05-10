Ο Ρικ Φλέαρ τα… έβαλε με τον Ντόντσιτς: «Είμαι απογοητευμένος, 46 εκατομμύρια και δεν παίζεις» (pic)

Ο θρύλος του WWE, Ρικ Φλέαρ, τα έβαλε για ακόμα μία φορά με τον Λούκα Ντόντσιτς επειδή είναι τραυματίας και δεν αγωνίζεται.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς κοντράρονται με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στους ημιτελικούς της Δύσης και βρίσκονται πίσω με 3-0. Βέβαια, οι «Λιμνάνθρωποι» δεν έχουν τον Λούκα Ντόντσιτς στην διάθεσή τους, καθώς παραμένει τραυματίας.

Μετά το Game 1 ο Ρικ Φλέαρ τα έβαλε με τον Σλοβένο αστέρα και το ίδιο έκανε και μετά το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Ο θρύλος του WWE σε ανάρτησή του τόνισε πως είναι απογοητευμένος με τον «Luka Magic» και ανέφερε πως εκείνος για 46 εκατομμύρια δολάρια θα πηδούσε με αλεξίπτωτο από το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ.

«Λούκα Ντόντσιτς, υπάρχει μία λέξεη που μπορώ να πω και αυτή είναι ότι είμαι ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ. 46 εκατομμύρια δολάρια και δεν μπορείς να παίξεις. OMG, θα πηδούσα από το Εμπάιρ Στέιτ Μπίλντινγκ με αλεξίπτωτο για 46 εκατομμύρια δολάρια τον χρόο και δεν ξέρω πως να τραβήξω το κορδόνι για να το ανοίξω - αλλά θα το ρίσκαρα» έγραψε σε post στο Χ.

