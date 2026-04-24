Live τώρα: «Ο δρόμος για την κούπα by Betsson» με σούπερ ανάλυση του ΠΑΟΚ-ΟΦΗ από Αναστασίου-Κώτσιο

Η απόλυτη εκπομπή για τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας είναι εδώ: ΠΑΟΚ ή ΟΦΗ; Ποιος θα σηκώσει την πρώτη κούπα της χρονιάς;

Δείτε παρακάτω την εκπομπή, με καλεσμένους τους Αναστασίου-Κώτσιο: