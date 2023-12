Εννιά χρόνια μετά, όλα στη φόρα: Αυτό είναι το SDNA που κανείς δεν ξέρει…

Το «πορτοκαλί site» κλείνει σήμερα και επισήμως 9 χρόνια ζωής και σας παρουσιάζει όλα όσα δε δείχνουν οι «κάμερες» από το 2014 κι έπειτα.

Σε ίνμποξ και DM στα social media του σάιτ. Στο μέιλ μας, φυσικά. Δια του τηλεφώνου. Κάποιοι, ακόμα-ακόμα, έστειλαν μέχρι και fax (κι αναγκαζόμασταν να εξηγήσουμε στη νεότερη γενιά του TikTok τι στο καλό είναι αυτό και πώς λειτουργεί- ένας ασκούμενος το ανέβασε και στόρι γράφοντας «σιπάρω!», ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, τέλος πάντων).

Αν έχετε τον Θεό σας- των αγνωστικιστών συμπεριλαμβανομένων- μέχρι και σήματα καπνού μας έκαναν, τα οποία αρχικά εκλάβαμε ως προσπάθεια να μας βάλουν φωτιά (όχι ότι είμαστε καχύποπτοι, αλλά καταλαβαίνετε…). Χθες το βράδυ, την ώρα που ο υπεύθυνος βάρδιας κοιμόταν του καλού καιρού εργαζόταν πυρετωδώς, ένα ταχυδρομικό περιστέρι προσγειώθηκε στο πληκτρολόγιό του- με τους κακεντρεχείς να σχολιάζουν πως αυτή ήταν η πρώτη φορά όλη μέρα που ακούσανε τα πλήκτρα του να πατιούνται- με ένα μήνυμα στο πόδι του.

Άπαντες, ανεξαρτήτως του τρόπου «προσέγγισης» θέλουν να μάθουν ένα και μόνο πράγμα: τι γίνεται στην αίθουσα σύνταξης του SDNA. Πώς «βγαίνει» το σάιτ, πώς λειτουργεί, πώς «τρέχει» η ροή. Για να μη δουλευόμαστε μεταξύ μας, αυτό που ζητάτε στην ουσία είναι να κοιτάξετε μέσα από την κλειδαρότρυπα.

Μιας και έχουμε σήμερα τα γενέθλιά μας, ας είναι. Θα σας κάνουμε το χατίρι, ξεκινώντας με ένα disclaimer: τα πρόσωπα για τα οποία θα διαβάσετε παρακάτω είναι φανταστικά (από κάθε άποψη, μια και κάνουν πράγματι φανταστική δουλειά) και οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι ηθελημένη.

Το 24ωρο του SDNA Newsroom , λοιπόν, για τα μάτια σας μόνο:

07:00: «Γ@μω το σπιτάκι σου για πόρτα, να ψοφήσεις εσύ, οι μεντεσέδες σου, το χερούλι, το χρώμα, τα πάντα σου». Ο Φραδέλ έχει φτάσει στο γραφείο και ξεκινάει τη μέρα με τον γνωστό, μελίρρυτο τρόπο του.

07:01: «Αυτό το έχουμε;». Πρώτο λινκ της ημέρας από τον Παπαθεοδώρου για ένα θέμα που το έχει δει αυτός και ο μοναδικός συντάκτης του katisansports.az, ενός σάιτ στο Αζερμπαϊτζάν με ειδίκευση στο τίποτα. Ο Χρηστάρας αναλαμβάνει δράση και μοιράζει το θέμα.

07:30: Η Αργυρώ μπαίνει στον στίβο. Τον κανονικό, αλλά και της ενημέρωσης.

08:00: «Φτιάξε ένα μικρό». Ο Παπαθεοδώρου έχει πάρει τηλέφωνο την Σοφία και της αναθέτει να κάνει ένα «θεματάκι», όπως το χαρακτηρίζει, που «θα σου πάρει το πολύ 2 λεπτάκια». Όταν τελειώνει η Σοφία, στις 12:05, το θεματάκι είναι λίγο μεγαλύτερο σε έκταση από τις τελευταίες 4 ραψωδίες της Ηλιάδας μαζί.

09:00: Η Βάσω γράφει κάτι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, υπό τον τίτλο «CRάζεις; θαυμάζεις!». Ο Σταθό πάει να της πει κάτι για τον Μέσι, αλλά η πρότασή του μένει στην μέση, μιας και η συντάκτρια ξέρει να βρίζει σε 5 διαφορετικές γλώσσες.

09:01: «Αυτό το ’χουμε;»

10:00: Ο Κώστας ανεβάζει πολιτική είδηση. Κάτι, λέει, για το λάδι, που η τιμή του ανατιμήθηκε κατά 18989,9% το τελευταίο τριήμερο και πλέον στοιχίζει 6 ευρώ περισσότερα από μία ράβδο καθαρού χρυσού.

11:00: «Φτιάξε ένα μικρό». (Με κάτι τέτοια μεγαλώσαμε- σαν σάιτ)

12:00: Ο Θωμάς «από πάνω» βάζει μια αποκάλυψη για τον Ηρακλή και παίρνει τον έπαινο που του αξίζει από τον Σταθό: «Ημίθεος είσαι και βγάλε».

12:01: «Τσεκ μέιλ». Ο Παπ στέλνει το πρώτο μπλογκ της ημέρας. Ο συντάκτης τον κάνει μπλοκ και του λέει ότι δεν το πήρε ποτέ.

13:00: Τα παιδιά από την Θεσσαλονίκη- ο Βλάσης, ο Πάρης, ο Μάικ, ο Γιώργος, ο Ευριπίδης- πυροβολούν, κυριολεκτικά, ειδήσεις. Στο ινμποξ τους πάει εκ της αρχισυνταξίας βιντεάκι που λέει “You are a rhythm writer, ε; You were on fire, my man».

13:01: «Αυτό το ’χουμε; Αν όχι, φτιάξε ένα μικρό».

14:00: Ζακ αναλύει την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρωλίγκα. «Βάζεις; Βάζω; Βάζουμε; Άσε εγώ, με τ’ όνομά μου», ακούγεται να λέει στον Κουβό, που δείχνει προβληματισμένος για τα side pick’n’roll του Σλούκα με τον Λεσόρ. Τόσο προβληματισμένος που έχει κλείσει τα μάτια του το τελευταίο 45λεπτο και η ανάσα του έχει γίνει ρυθμική.

15:00: Ίνμποξ στην κοινή: «Κιλότες, άνοιξα, αναλαμβάνω τα διεθνή εγώ». Είναι κατανοητό πως αρκετοί εξ υμών απορήσατε με αυτό το «κιλότες», αλλά ο Σώτος υπονοεί πως θα τους πάρουμε τα σώβρακα. Ευτυχώς τα φύλλα συκής πωλούνται 0.99 το ένα στο «Eva’s Paradise» με σήμα το μήλο.

15:01: «Γιώργο, φτιάξε ένα μικρό. Όχι πάνω από 2.500 λέξεις, σφηνάκι το θέλω».

16:00: «Μήτσο, σου δίνω 18.950 τον μήνα με σπίτι, λογαριασμούς, φαγητό πληρωμένα στο Λος Άντζελες και golden διαρκείας στους Λέικερς, για να πας να μείνεις 24 μήνες εκεί. Αλλά πρόσεξε: δεν έχει Βέρτη, δεν γυρνάς Ελλάδα». Ο Τόλης θέτει ερωτήματα σημαντικότερα κι από το σαιξπηρικό «Να ζει κανείς ή να μην ζει;».

16:01: «Ρε ’σεις, αυτό το ’χουμε;». Ο Παπ στέλνει λινκ του SDNA, κάποιος του το επισημαίνει, και, αίφνης, η Παναγία γίνεται μέλος του τσατ. Δε μ’ αρέσει να κρίνο, αλλά το μυρίσαμε το θέμα.

17:00: Ο Μπούκου ανεβάζει προπόνηση Παναθηναϊκού, ο Κώστας κάτι για τους τραυματίες της ΑΕΚ, ο Ρούμε προπόνηση Ολυμπιακού, η Ελενάρα μία αφιερωματάρα για ΠΑΟΚ (έφτιαξε ένα μικρό, θα μπορούσε να πει μια ψυχή), ένα μπλογκ Βέργη, ένα Νικολογιάννη, ένας Καζα, ένας Κόλκας, ένας Βασιλόπουλος, ένας Μανόλο, ένας Θωμαΐδης, ένας Σπυρόπουλος, ένας Κεφαλογιάννης, ένας Τσίμπος, ένας Καλλιτσάρης κι ένας Μπακολιάς βγαίνουν στην ροή, όμως όλ’ αυτά δεν έχουν καμία σημασία: η παραγγελία από το σουβλατζίδικο μόλις έφτασε και το newsroom είναι άδειο. Αν θέλετε να το κάνετε εικόνα, σκεφτείτε το meme με τον Τζον Τραβόλτα.

17:01: «Ρε μλκς, εγώ με γύρο πήρα. Α, και μιας και είπα “γύρο”: ποιος μπορεί να κάνει ένα μικρό για μια είδηση που κάνει τον γύρο του κόσμου;»

18:00: Ξεκινάνε τα παιχνίδια. Ζούγκλα: φωνές, κραυγές, διάφορα «Ποιος ευγενής νεαρός έχει την υποτυπώδη καλοσύνη ν’ αναρτήσει ένα ευανάγνωστο άρθρο;» (εντάξει, ίσως όχι ακριβώς με αυτά τα λόγια εκ της διευθύνσεως, αλλά το νόημα δεν αλλάζει), ένας Λύκος από το απέναντι γραφείο αλυχτάει, ο Μήτσος λέει κάτι που θα μπορούσε να είναι είτε «κομμάρες» είτε «βυζάρες» (δεν ακούγεται καθαρά, αλλά τελευταία φορά εθεάθη να σερφάρει στο Instagram), ο Άκης φωνάζει κάτι για ανθυποπίθηκους, ο Κοντογεώ αναλύει την επιθετική ανάπτυξη της Σπέτσια, ο Κούζι ρωτάει αν ήρθε η πίτσα με κεφτέδες και παστίτσιο από πάνω που παρήγγειλε, κάποιος πηγαίνει στον Νικόλα και τον σκουντάει λέγοντάς του «Ξύπνα Ρέι» και ούτω καθεξής.

18:01: «Αυτό το έχουμε;»

19:00-00:00: Δεν είναι και 1821, αλλά δεν παύει να είναι «πόλεμος»: 540 αγώνες ταυτόχρονα, η Βικάρα να βάζει συνέντευξη Τσιτσιπά, ο Γεωργό να στέλνει θέματα, ο Πλιάτσικας να «πυροβολεί» παρασκήνια, ο Άλεξ γράφει στην κοινή «ΕΠΟ, είπα, λέω», η Μαριάννα ανεβάζει κειμενάρες, φωνές για το ποιος κάνει τι, ένας ν’ ανεβάσει γρήγορα το γκολ, πλείστες όσες λέξεις από -γ, -π και -μ να αιωρούνται στον λεκτικό αέρα, «Ποιος δίνει τίτλο για το ματς;», «Ποιος μπορεί λίγο δηλώσεις Γιοβάνοβιτς;», «Ποιος παρήγγειλε ρε μ@λάκες χυμό ρόδι;», «Τσεκ μειλ», ένας διαβάζει δυνατά μία #Γρήγορη και κάνα δυο πέφτουν στο πάτωμα από τα γέλια, ο Χρηστάρας και ο Γιάννης βάζουν φωτιά στα social, «Ρε ’σεις, έχει έρθει ένα πακέτο που γράφει επάνω ΕΥΦΛΕΚΤΟ κι έχει μια νεκροκεφαλή απέξω. Το ανοίγω;», «ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΣΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ», «Συνέντευξη Τύπου έχουν οι πάνω ή εμείς;», «ΑΣ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ» κοκ.

00:00-07:00: Η ώρα του Πάνου, που σπανίως έχει τα κάτω του. Μεσολαβούν τρία «Το έχουμε αυτό;» και δύο «Τσεκ μέιλ», τα ματς του ΝΒΑ, κάτι power naps, αυλαία.

Ορίστε.

Ορίστε: Τα εν οίκω και εν δήμω.

Τώρα πια ξέρετε πώς κυλάει μία ημέρα μας και η αλήθεια είναι πως θα μπορούσαμε να γίνουμε πιο πολύ πιο περιγραφικοί, όμως…

Όμως, να: έχουμε να βάλουμε ένα μικρό. Και μετά ένα αποκλειστικό, μια αποκάλυψη και να τσεκάρουμε και τα μέιλ μας.

Συγγνώμη, αλλά δε γίνεται αλλιώς.

Διάολε, το SDNA είμαστε…