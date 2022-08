Έξω η υπερασπίστρια! (vid)

Συνεχίζοντας τις μέτριες εμφανίσεις από τότε που «σόκαρε» τη Νέα Υόρκη, η 19χρονη Βρετανίδα, Νο.11 στον κόσμο, ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από την πολύπειρη Αλιζέ Κορνέ, που παίζει στο 63ο σερί major της! Με την ήττα της, μάλιστα, θα κατρακυλήσει στην παγκόσμια κατάταξη και θα πέσει κοντά στο Νο.80...

Η Έμα είχε στο πλευρό της το κοινό του Louis Armstrong Stadium, αλλά η 32χρονη Γαλλίδα (Νο.40) δεν καταλαβαίνει από τέτοια! Και θα συνεχίσει την πορεία της στην αμερικανική μεγαλούπολη, έχοντας ως επόμενη αντίπαλο την Κατερίνα Σινιάκοβα, που λύγισε με 6-4, 4-6, 6-4 την Τέιλορ Τάουνσεντ.

Τρία σετ χρειάστηκε και η Βικτόρια Αζαρένκα, άλλοτε Νο.1 στον κόσμο, που ξεπέρασε με 6-1, 4-6, 6-2 το εμπόδιο της Άσλιν Κρούγκερ και θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη Μάρτα Κόστγιουκ.

Εκτός έμεινε η νικήτρια του Australian Open 2020 Σοφία Κένιν μετά την ήττα της με 7-6, 6-4 από την Γιούλε Νίεμαϊερ, ημιφιναλίστ του Wimbledon, που θα συναντήσει στη συνέχεια την Γιούλια Πουτίντσεβα. Η τενίστρια από το Καζακστάν έκανε την έκπληξη αποκλείοντας την Αμάντα Ανισίμοβα με 6-3, 6-3.

.@alizecornet is victorious in Armstrong!



She defeats Raducanu, 6-3, 6-3 to advance to Round 2. pic.twitter.com/RHAd0zCBxv