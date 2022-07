Καλό ξεκίνημα στο Αμβούργο ο Ρούμπλεφ (vid)

Ο νικητής του 2020, Νο.8 στον κόσμο, χρειάστηκε μόνο 71 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του lucky loser Ρικάρντας Μπεράνκις (Νο.107) με 6-3, 6-4 και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16» της χωμάτινης διοργάνωσης. Εκεί θα βρει τον Φραν Σερούντολο, που την περασμένη Κυριακή κατέκτησε στο Μπάσταντ τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του.

Στο μεταξύ, ο Μπόρνα Τσόριτς έγινε ο πρώτος παίκτης που έκλεισε θέση στην οκτάδα του τουρνουά, καθώς πέτυχε μεγάλη νίκη επί του Τάλον Γκρίκσπορ με 6-3, 6-4. Ο ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς Κροάτης περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και τον Άλεξ Μόλκαν, αλλά έχει ήδη εξασφαλίσει την επιστροφή του στο Top 150 του κόσμου.

A beast on the dirt 👊



2nd seed and former champ @AndreyRublev97 gets past Berankis 6-3 6-4 in his opening match at the @hamburgopen ! pic.twitter.com/vMFYqmugDu