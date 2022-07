7th heaven: Το έπος του Τζόκοβιτς! (vids)

Παίζοντας όπως ακριβώς έπρεπε κόντρα στον Νικ, ο 35χρονος Σέρβος νίκησε με 4-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) και πλέον απέχει ένα major από τον Ράφα Ναδάλ που έχει 22. Πιθανότατα, όμως, δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ ως ανεμβολίαστος, οπότε αυτό είναι το πρώτο και τελευταίο του σλαμ για φέτος!

Το άξιζε, πάντως, με το παραπάνω, διότι δεν πτοήθηκε όταν έχασε το πρώτο σετ, ενώ διατήρησε την ψυχραιμία του όταν η... απέναντι πλευρά άρχισε να τα χάνει. Κάνοντας το παιχνίδι του μέχρι το τέλος, έκλεισε τον αγώνα στο τέταρτο σετ, με μεγάλη εμφάνιση στο τάι μπρέικ, αποφεύγοντας να δώσει παράταση στην αγωνία!

Ο Νικ, από την άλλη, ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα, αλλά πέραν του ότι είχε απέναντί του έναν εκπληκτικό αντίπαλο, έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό του σε ορισμένα σημεία του ματς, αφού δεν μπόρεσε να μείνει... μόνιμα συγκροτημένος. Την πλήρωσε η ομάδα του που... τι δεν άκουσε για το γεγονός ότι δεν τον στήριζε σε κάθε πόντο. Ο μικρός πρίγκιπας Τζορτζ, που καθόταν στο Royal Box, πρέπει να έμαθε πολλές καινούργιες λέξεις!

Η εκκίνηση του αγώνα, πάντως, ήταν εξαιρετική για τον 27χρονο Αυστραλό, που πέτυχε πρώτος μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και στη συνέχεια δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το σερβίς του και να γράψει το 0-1. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχασε μόνο πέντε πόντους στο σερβίς του, τους τρεις στο τελευταίο γκέιμ!

Ήταν αναμενόμενη η αντίδραση του Νόλε, όπως ήταν σχεδόν αναμενόμενο ότι κάποια στιγμή θα έχανε ο Νικ την αυτοκυριαρχία του. Το 3-1 του Σέρβου άρχισε να φέρνει νεύρα στον Κύργιο, όμως εκείνος κατάφερε να «χτυπήσει» τον Τζόκοβιτς όταν σέρβιρε για το σετ και να προηγηθεί με 0-40. Σερβίροντας καλά ο Σέρβος μπόρεσε να μείνει όρθιος και ξέφυγε άλλη μια φορά με ένα «τολμηρό» drop shot στο τέταρτο μπρέικ πόιντ του Κύργιου. Καθάρισε, λοιπόν, και το σετ, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Και το τρίτο σετ ήταν κλειστό και όλα κρίθηκαν στο 4-4, όπου σέρβιρε ο Νικ. Το 40-0 έγινε 40-40 και με διπλό λάθος ο Νόλε βρέθηκε και με μπρέικ πόιντ, το οποίο δεν άφησε ανεκμετάλλευτο. Αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να περάσει μπροστά με 2-1, αλλά και να... σπάσει τελείως τα νεύρα του Νικ, που τα έβαλε με το box του επειδή δεν τον ενίσχυσε μετά το 40-0.

Πάλεψε, πάντως, και το τέταρτο σετ ο Κύργιος, όμως στο τάι μπρέικ όπου λύθηκαν οι διαφορές ήταν δεδομένα ότι το φαβορί θα ήταν ο Νόλε. Ο Νικ υπέπεσε σε σωρεία λαθών υπό πίεση του Σέρβου και όταν έγινε το 6-1, δεν υπήρχε πλέον επιστροφή.

Ο Τζόκοβιτς έκλεισε τον αγώνα μετά από 3 ώρες και πανηγύρισε με τον... γνωστό τρόπο του: έφαγε από το «ιερό» χορτάρι του Centre Court όπου... δεν χάνει ποτέ! «Πέταξε» κιόλας σε μια αναπαράσταση μιας άμυνας που έβγαλε στο φετινό τουρνουά.

Σαφώς πιο επιθετικό το παιχνίδι του Κύργιου, είχε 62 winners έναντι 46 του Νόλε. Ο τενίστας από το Βελιγράδι, ωστόσο, είχε μόνο 17 αβίαστα λάθη, ενώ ο Νικ είχε 33.

Σίγουρα η παρουσία του Αυστραλού στον τελικό έδωσε... άλλη πνοή στο Wimbledon και μακάρι να παραμείνει προσηλωμένος και να πάρει αυτά που αξίζει με βάση το ταλέντο του. Κρίμα, πάντως, που δεν θα πάρει βαθμούς φέτος και θα πέσει από το Νο.40 στο Νο.45.

Κρίμα, βέβαια, και για τον Τζόκοβιτς που θα βρεθεί αύριο (11/7) από το Νο.3 στο Νο.7 του κόσμου, λόγω της απώλειας των βαθμών από την περσινή κατάκτηση του Wimbledon.

A seventh helping 🌱 Tastes better every time, right, @DjokerNole ? #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/i4iitVk50z

Centre Court rises again for one of its great champions



Congratulations, @DjokerNole ​👏​#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RAm2mm56pS