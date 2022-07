Σούπερ τελικός την Κυριακή: Δεν... έστησε τον Κύργιο ο Τζόκοβιτς (vids)

Ο... άχαστος Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Καμ Νόρι στα τέσσερα σετ και προκρίθηκε στον τελικό του Wimbledon, όπου τον περιμένει ο Νικ Κύργιος. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Βίκυ Γεωργάτου.

Μετά από ένα κακό ξεκίνημα, ο 35χρονος Σέρβος έβαλε το πόδι στο γκάζι, πήρε τη νίκη σε βάρος του 26χρονου Βρετανού (Νο.12) μέσα στο «σπίτι» του με 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 και συνεχίζει την πορεία προς τον 21ο Grand Slam τίτλο του. Eίναι, μάλιστα, ο 32ος major τελικός του και πλέον είναι στην κορυφή της λίστας, αφήνοντας πίσω του τον Ρότζερ Φέντερερ.

Εκτός των άλλων μετράει 27 διαδοχικές νίκες στο Wimbledon (με τρεις σερί τίτλους) και κυνηγάει τον έβδομο τίτλο του στο All England Club (6-1 σε τελικούς). Με την όγδοη παρουσία σε τελικό, πέρασε μόνος στη δεύτερη θέση και έχει μπροστά του μόνο τον Φέντερερ (12).

Κόντρα στον Κύργιο είναι σίγουρα το φαβορί για τη νίκη, όμως σημειώστε ότι ο Νικ έχει δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον Νόλε, χωρίς να έχει χάσει σετ!

«Ένα είναι σίγουρο, θα υπάρχει βροχή συναισθημάτων», είπε ο Τζόκοβιτς στην on court συνέντευξή του και ξέρει πολύ καλά τι λέει! Και ο ίδιος, άλλωστε, είχε σήμερα μια μίνι... διαμάχη με φίλαθλο στα τελευταία γκέιμ και όταν έκλεισε τον αγώνα... του έστειλε φιλιά (και αποδοκιμάστηκε). Είναι και οι δύο εκρηκτικοί τενίστες, αυτό είναι βέβαιο...

Όταν, πάντως, αναφέρθηκε το όνομα του Κύργιου, υπήρξαν αρκετές αποδοκιμασίες και αυτό ίσως είναι μήνυμα για την ατμόσφαιρα που θα υπάρχει την Κυριακή (10/7, 16.00) στον τελικό...

Ο Νόρι, για να επιστρέψουμε στο ματς, ξεκίνησε εξαιρετικά τον αγώνα και... τρέλανε το Centre Court όταν πήρε το πρώτο σετ. Ήταν, όμως, θέμα χρόνου να ξυπνήσει ο Τζόκοβιτς και να αρχίσει να βρίσκει τα χτυπήματα και το σερβίς του.

Ο Νόλε, λοιπόν, έγινε... Νόλε μετά το κακό του ξεκίνημα και την απώλεια του πρώτου σετ, οπότε θα ήταν δύσκολο για τον Νόρι να διατηρήσει το επίπεδό του... Άντεξε μέχρι το όγδοο γκέιμ του δεύτερου σετ, ενώ στο τρίτο δέχτηκε μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ.

Αφού, λοιπόν, πέρασε μπροστά με 2-1, φαινόταν απίθανο να υπάρξει γυρισμός για τον Βρετανό, παρότι ο κόσμος έκανε ό,τι μπορούσε για να τον κρατήσει στον αγώνα. Έχασε το σερβίς του ξανά στο πρώτο γκέιμ του τέταρτου και παρόλο που έσωσε... ηρωικά τέσσερα μπρέικ πόιντ στο 3-1, απλά πήρε μια παράταση «ζωής».

Ο Τζόκοβιτς πήρε, βλέπετε τις μπάλες στα χέρια του στο 5-4 και σφράγισε την πρόκριση μετά από προσπάθεια 2 ωρών και 34 λεπτών.

Θυμίζουμε ότι με τον Κύργιο δεν τα πήγαινε και πολύ καλά, μέχρι που ο 27χρονος Αυστραλός τον στήριξε στην... τρέλα της Μελβούρνης τον περασμένο Ιανουάριο. Μπορεί να ήταν και ο μοναδικός του σύμμαχος, οπότε οι δυο τους είναι τώρα... φιλαράκια.

Η πρώτη στέψη, πάντως, θα γίνει αύριο (9/7) με τον τελικό των γυναικών, όπου θα μονομαχήσουν Έλενα Ριμπάκινα και Ονς Ζαμπέρ.

One step away from a fourth consecutive Wimbledon title.@DjokerNole defeats Cameron Norrie 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 to reach his eighth final at The Championships#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/wVXnsfKrIN — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2022