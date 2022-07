Τι είπε στον καθρέφτη ο Τζόκοβιτς

Πιο άνετος μιλώντας στα σερβικά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε αναπαράσταση της... κουβέντας που είχε με τον εαυτό του στον καθρέφτη όταν έμεινε πίσω με 0-2 κόντρα στον Γιάνικ Σίνερ στο Wimbledon.

Κοίταξε, λοιπόν, στην κάμερα του Sport Klub και επανέλαβε ό,τι είπε στο toilet break: «Μπορείς να το κάνεις. Πίστεψέ στον εαυτό σου. Τώρα είναι η στιγμή, ξέχασε ό,τι έχει συμβεί. Ένα νέο ματς ξεκινάει. Πάμε, champ»!

Μεγάλος θαυμαστής του Κόμπι Μπράιαντ, ο 35χρονος Σέρβος θυμήθηκε τον Αμερικανό θρύλο, με τον οποίο είχε πολύ καλή σχέση. «Δεν έχεις και πολύ χρόνο σε αυτό το σημείο. Πάντα αγαπούσα και σεβόμουν πολύ τον Κόμπι Μπράιαντ και το περίφημο mamba mentality. Συχνά μιλούσε γι' αυτά τα πράγματα - ένα πράγμα που έχουν κοινό όλα τα αθλήματα είναι η στιγμή που πρέπει να πείσεις τον εαυτό σου ότι μπορείς και πρέπει να πας καλύτερα να μείνεις θετικός και να βγεις από την τρύπα».

Και κατέληξε: «Αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο στα ατομικά αθλήματα. Υπάρχει ένα ρητό στα αγγλικά που λέει "fake it till you make it" (προσποιήσου ότι έχεις αυτοπεποίθηση μέχρι να τα καταφέρεις). Όταν είπα στον καθρέφτη αυτά τα πράγματα, ήταν αφύσικο, αλλά ήξερα ότι αυτά τα λόγια έχουν τη δική τους δύναμη και μπορούν να αποδώσουν».