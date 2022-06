Πάλι εγκατέλειψε η Ραντουκάνου (vid)

Η 19χρονη Βρετανίδα, ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να... σηκώσει ακόμα κεφάλι μετά το «θαύμα» της Νέας Υόρκης. Αυτή τη φορά, μάλιστα, απογοήτευσε... live το κοινό της πατρίδας της, καθώς εγκατέλειψε τον αγώνα με τη Βικτόρια Γκόλουμπιτς στο Νότιγχαμ στο έβδομο γκέιμ.

Τα προβλήματα άρχισαν να φαίνονται μόλις πέντε λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης για τον πρώτο γύρο, καθώς η νεαρή τενίστρια πήρε ιατρικό τάιμ άουτ με πρόβλημα στα πλευρά.

Τελικά, εγκατέλειψε οριστικά στον αγώνα όταν η Ελβετίδα ήταν μπροστά στο σκορ με 4-3. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει, αφού είναι το τρίτο φετινό ματς που δεν μπορεί να ολοκληρώσει.

Δύσκολοι καιροί για την Έμα, ειδικά τώρα που ξεκίνησε η σεζόν στο χορτάρι και πλησιάζει η έναρξη του Wimbledon (27/6)... H Γκόλουμπιτς θα παίξει στον δεύτερο γύρο με μια άλλη Βρετανίδα, τη Χέδερ Γουότσον.

🇨🇭 Viktorija Golubic moves into the Nottingham last 16 after Raducanu is forced to retire through injury.



Final score: 4-3, RET.#RothesayOpen pic.twitter.com/ueW9J6eBkR