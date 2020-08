Εκτός US Open η Κουζνέτσοβα

View this post on Instagram

Друзья! В связи с неблагоприятной ситуацией из-за короновируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение – отказаться от участия в Cincinnati и US Open 😔 Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее. Всем участникам и болельщикам желаю удачи и здоровья! Берегите себя и своих близких! 🙏 // Dear friends, Due to an unfavorable situation caused by coronavirus, and therefore the inability get together all my team I made a difficult decision to refuse to participate in Cincinnati and the US Open 😔 I feel very sad, because I have been waited for these tournaments so much, but the pandemic changes all plans. I hope the situation will be more positive by the next tournaments. I wish good luck and strong health to all participants and fans! Take care of yourself and your family! 🙏