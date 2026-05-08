Στραβοπάτησε στη Ρώμη ο Τζόκοβιτς! (vids)

Ήττα-έκπληξη από τον Ντίνο Πρίζμιτς γνώρισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς και έμεινε εκτός τρίτου γύρου στο Internazionali BNL d' Italia!

Ελαφρώς «σκουριασμένος» μετά τη δίμηνη απουσία από το tour και έχοντας να αντιμετωπίσει και κάποια προβλήματα υγείας από τα μέσα του δεύτερου σετ, ο θρυλικός Σέρβος (Νο.4) ηττήθηκε με 6-2, 2-6, 6-4 από τον 20χρονο Κροάτη (Νο.79) και αποχαιρετάει άδοξα την αγαπημένη του Ρώμη, από όπου έχει φύγει έξι φορές νικητής.

Ήταν η πρώτη φορά που χάνει σε πρεμιέρα του στην ιταλική πρωτεύουσα (18-1), αλλά και η πρώτη φορά που χάνει από Κροάτη!

Ο Νόλε πήρε με αρκετή άνεση το πρώτο σετ, όμως στο δεύτερο ήταν φανερό ότι... κάτι δεν πήγαινε καλά (δεν ξεκαθάρισε ο ίδιος αν ήταν το στομάχι του ή ο ώμος), με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο μπρέικ και να δώσει στον νεαρό αντίπαλό του να φέρει το ματς στα ίσα.

Το τρίτο σετ ήταν σαφώς πιο κλειστό, με τον εξαιρετικό Κροάτη να πετυχαίνει το καθοριστικό μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2) και να κρατάει το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παρότι το Campo Centrale έκανε ό,τι μπορούσε για να ανεβάσει ψυχολογικά τον Τζόκοβιτς. Ήταν η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του (κόντρα στο είδωλό του!) και θα περιμένει στην επόμενη φάση τον νικητή του ματς Ουμπέρ-Κοπσίβα.

Αυτός ήταν μόλις ο πρώτος φετινός αγώνας του Νόλε στο χώμα και το αποτέλεσμα δεν είναι ό,τι καλύτερο εν όψει Roland Garros (24/5), όπου θα κυνηγήσει τον 25ο Grand Slam τίτλο του. Δεν θα παίξει, μάλιστα, σε κανένα άλλο τουρνουά πριν το Παρίσι και θα είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που θα πάει εκεί χωρίς να έχει πετύχει νίκη στο χώμα!

Στο ύψος του, από την άλλη, στάθηκε ο Σάσα Ζβέρεφ, που άφησε εκτός με 7-5, 6-3 τον Ντάνιελ Άλτμαϊερ και θα παίξει στον τρίτο γύρο με τον φορμαρισμένο Αλεξάντερ Μπλοκς.