Γεννημένος τενίστας ο Ράφα Ναδάλ τζούνιορ! (vid)

Ο πιτσιρικάς είχε κλέψει έτσι κι αλλιώς την παράσταση στα χθεσινά εγκαίνια του προπονητικού court στο Μπερναμπέου, όμως όλοι έμειναν άφωνοι όταν είδαν ότι ξέρει να παίζει τένις!
Δείτε πώς χτυπάει την μπάλα ο μικρός...
#NotaPositiva | El jugador Rafael Nadal se robó las cámaras con un momento muy tierno.— Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) April 23, 2026
Rafa Nadal y su hijo compartieron un lindo instante de padre e hijo: mientras él lanzaba la pelota, su pequeño sostenía la raqueta e intentaba imitarlo practicando.
No cabe duda de que, por… pic.twitter.com/EZ90YpCAgS