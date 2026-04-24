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Γεννημένος τενίστας ο Ράφα Ναδάλ τζούνιορ! (vid)

Τένις
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Τι σου είναι τα γονίδια... Ο γιος του Ράφα Ναδάλ είναι μόλις 3 ετών, αλλά ήδη κρατάει τη ρακέτα του τένις με μεγάλη αυτοπεποίθηση!

Ο πιτσιρικάς είχε κλέψει έτσι κι αλλιώς την παράσταση στα χθεσινά εγκαίνια του προπονητικού court στο Μπερναμπέου, όμως όλοι έμειναν άφωνοι όταν είδαν ότι ξέρει να παίζει τένις!

Δείτε πώς χτυπάει την μπάλα ο μικρός...

Γεννημένος τενίστας ο Ράφα Ναδάλ τζούνιορ! (vid)