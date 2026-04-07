Βαβρίνκα: «Σε Βασιλεία ή Αθήνα το τελευταίο τουρνουά της καριέρας μου»

Ο Σταν Βαβρίνκα σε δηλώσεις του στο Μόντε Κάρλο αποκάλυψε ότι το φινάλε της σπουδαίας καριέρας του ενδέχεται να γίνει είτε στην πατρίδα του, την Ελβετία, είτε στο τουρνουά της Αθήνας.

Να σημειωθεί, βέβαια, ότι ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η διεξαγωγή του τουρνουά στην Αθήνα, καθώς δεν περιλαμβάνεται στο φετινό καλεντάρι, αν και η ημερομηνία είναι ανοιχτή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βαβρίνκα μετά την ήττα του από τον Σεμπαστιάν Μπάες:

«Υπάρχει μια πιθανότητα, η Βασιλεία να είναι το τουρνουά αποχαιρετισμού μου. Αλλά θα δούμε. Εξαρτάται από τα τουρνουά που θα έρθουν μετά. Πέρυσι έπαιξα στην Αθήνα, ήταν ένα απίστευτο τουρνουά και μου άρεσε πολύ.

Οπότε ίσως παίξω το τελευταίο μου εκεί. Την επόμενη εβδομάδα παίζω στη Βαρκελώνη, και μετά πιθανότατα στα προκριματικά της Ρώμης και της Γενεύης. Θα δω αν έχω την ευκαιρία να παίξω στο Roland Garros.

Θα ήθελα να παίξω στο γρασίδι, μακάρι στο Wimbledon. Μετά Γκστάαντ, Εστορίλ. Ελπίζω να μπορέσω να παίξω στο US Open. Θα δούμε αν παίξω κάποιο τουρνουά πριν, ίσως τα προκριματικά του Σινσινάτι ή κάποιο Challenger.

Μετά, θα δούμε. Βασιλεία, σίγουρα και Λυών. Δεν σχεδιάζω τίποτα. Αν θέλω να παίξω όλο το έτος, πρέπει να διατηρήσω μια ανταγωνιστική νοοτροπία. Πάντα απαιτώ το μέγιστο από τον εαυτό μου, πάντα προσπαθώ να βελτιωθώ, να γίνω καλύτερος.

Πιέζω πολύ τον εαυτό μου για να προσπαθήσω να κερδίσω περισσότερους αγώνες. Εξακολουθώ να είμαι αθλητής. Πάντα θα μπαίνω στο γήπεδο για να προσπαθήσω να κερδίσω· δεν μπορώ απλώς να εμφανιστώ και να προσπαθήσω να το απολαύσω επειδή είναι η τελευταία φορά και δεν έχει σημασία.

Αυτό που με νοιάζει είναι η αγάπη για το παιχνίδι και το πάθος που μου επέτρεψε να πετύχω. Ο στόχος μου ήταν πάντα να δουλεύω μακροπρόθεσμα, να εξελίσσω τη φυσική μου κατάσταση και το τένις μου».