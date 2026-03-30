Το σήκωσε και αυτό: Έκανε το Sunshine Double ο Σίνερ

O Γιανίκ Σίνερ ολοκλήρωσε το Sunshine Double και επέκτεινε το σερί του στα 34 κερδισμένα σετ στη σειρά σε Masters διοργανώσεις!

Τρία συνεχόμενα Masters 1000 έχει κερδίσει πλέον ο Ιταλός, χωρίς να απωλέσει σετ. Ο 24χρονος δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε στον τελικό του Μαϊάμι, όπου επιβλήθηκε του Γίρι Λεχέτσκα με 6-4, 6-4 και επέστρεψε στον θρόνο του στο Μαϊάμι μετά από 2 χρόνια.

Το Miami Open έγινε το 1ο Masters που κατακτά για 2η φορά ο Sinner, ο οποίος μετράει πλέον 7 τίτλους στην κατηγορία (7-4 σε τελικούς) και 26 τίτλους (26-9) συνολικά στο tour.

Το πολύ εντυπωσιακό σερί του Σίνερ έφτασε πλέον στα 34 συνεχόμενα κερδισμένα σετ σε Masters και μάλιστα έγινε ο μόνος παίκτης στην ιστορία που πετυχαίνει το Sunshine Double (τίτλοι σε Indian Wells και Μαϊάμι την ίδια χρονιά) χωρίς να χάσει σετ.

Ο τελικός του Μαϊάμι καθυστέρησε να ξεκινήσει για δύο ώρες περίπου εξαιτίας της βροχής, ενώ στο πρώτο game του 2ου σετ διακόπηκε ξανά, για σχεδόν 1,5 ώρα.

Αυτές οι καθυστερήσεις δεν εμπόδισαν καθόλου τον Σίνερ, που διατήρησε αμείωτο τον ρυθμό του και κυριάρχησε, για να ολοκληρώσει μια ακόμα αποστολή χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.

Τελείωσε το ματς με 10 άσους και 33/36 κερδισμένους πόντους στα πρώτα σερβίς ο κάτοχος 4 Grand Slams τίτλων, ενώ έσβησε και τα 3 break points που αντιμετώπισε. Έσπασε μια φορά σε κάθε σετ το σερβίς του Τσέχου και έτσι έφτασε στη νίκη σε 93 λεπτά παιχνιδιού.

H νίκη αυτή θα φέρει τον Σίνερ και πιο κοντά στο Νο1, αφού θα μειώσει τη διαφορά του από τον Κάρλος Αλκαράθ στους 1.190 βαθμούς. Θυμίζουμε πως εξαιτίας του αποκλεισμού του από το tour για λόγους ντόπινγκ, δεν θα έχει βαθμούς να υπερασπιστεί έως το τουρνουά της Ρώμης.

Όσο για τον Λεχέτσκα, για 1η φορά φιναλίστ σε Masters, θα κερδίσει 8 θέσεις και θα βρεθεί στο Νο14 του κόσμου αύριο, βελτιώνοντας το career high του.