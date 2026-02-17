Βροχή οι αποσύρσεις στο Ντουμπάι

Το ένα πλήγμα μετά το άλλο δέχεται το τουρνουά του Ντουμπάι, το δεύτερο 1000άρι της σεζόν.

Καταρχάς, αποσύρθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τη διοργάνωση οι δύο κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα Σβιόντεκ.

Ακολούθησαν οι Καρολίνα Μούχοβα και η Βικτόρια Εμπόκο, δηλαδή οι δύο φιναλίστ της Ντόχα, η Μαρία Σάκκαρη, η Τσινγουέν Ζενγκ, η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και η Ελιζαμπέτα Κοτσιαρέτο.

Σήμερα ήρθε ένα ακόμα διπλό χτύπημα, αφού δεν κατέβηκαν στους αγώνες τους οι Ντάρια Κασάτκινα και Σάρα Μπέλεκ, με συνέπεια να περάσουν με walkover στη φάση των «16» του τουρνουά οι Μίρα Αντρέεβα και Μπελίντα Μπέντσιτς.

Στη διοργάνωση, πάντως, παραμένει η νικήτρια του Australian Open Έλενα Ριμπάκινα, που αγωνίστηκε κανονικά και στην Ντόχα. Το ίδιο ισχύει και για τις Κόκο Γκοφ και Τζέσικα Πεγκούλα, που συμπληρώνουν το Top 5 του κόσμου.