Σάκκαρη: «Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου»

Σαφώς και η Μαρία Σάκκαρη ήθελε να διεκδικήσει αύριο (14/2) τον τίτλο στην Ντόχα, όμως η ήττα από την Καρολίνα Μούχοβα δεν της έριξε την ψυχολογία. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

«Είναι δύσκολο, γιατί θα ήταν υπέροχο να φτάσω στον τελικό», είπε αρχικά η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στη συνέντευξη τύπου «Όμως, είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενη που μετά από πολύ καιρό κατάφερα να έχω μια εξαιρετική εβδομάδα σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά σαν κι αυτό. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, πολύ περήφανη για τον τρόπο που ανέπτυξα το παιχνίδι μου αυτή την εβδομάδα και ανυπομονώ για πολλά καλά αποτελέσματα φέτος».

Στη συνέχεια μίλησε για το τι συνέβη μετά το 3-6, 0-2 και ήρθε η μεγάλη ανατροπή από τη Μούχοβα. «Προφανώς "έσφιξα" λίγο. Είναι πάντα εύκολο να αγχωθείς όταν προηγείσαι με σετ και μπρέικ. Συμβαίνει συνέχεια, είναι πολύ συνηθισμένο. Ίσως ήμουν λίγο νευρική και έτσι δεν πήγαινα στα χτυπήματά μου τόσο δυναμικά όσο στο πρώτο σετ και μέχρι εκείνο το σημείο. Εκείνη προφανώς άρχισε να παίζει πολύ καλά, να παίρνει πρωτοβουλίες στα χτυπήματά της και να γίνεται πιο επιθετική. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι το επίπεδο ήταν εξαιρετικό στα δύο πρώτα σετ. Μετά η ένταση και η ενέργειά μου έπεσαν λίγο παραπάνω απ’ όσο έπρεπε, ενώ η δική της ανέβηκε. Νομίζω ότι μια νίκη σαν τη χθεσινή (επί της Σβιόντεκ) είναι πάντα πολύ δύσκολο να τη διαχειριστείς, ειδικά όταν είναι σε τρία σετ. Είναι δύσκολο να διατηρήσεις το μομέντουμ και να είσαι φρέσκια την επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο το κάνω αυτό φέτος, τόσο περισσότερο θα το συνηθίζω».

Ρωτήθηκε, τέλος, ποια είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη που έχει δει στον εαυτό της ως παίκτρια σε σχέση με την περσινή σεζόν. «Θα έλεγα κυρίως στο στυλ που αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε. Να είμαι μια πολύ επιθετική παίκτρια, αλλά ταυτόχρονα σταθερή, αν αυτό βγάζει νόημα. Νιώθω ότι αν απλώς προσπαθείς να περνάς την μπάλα μέσα στο γήπεδο σήμερα, έχεις τελειώσει. Όλες παίζουν δυνατά και γρήγορα, και πρέπει να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι πιο επιθετική παίκτρια. Φυσικά, δεν μπορώ να είμαι υπερβολικά επιθετική όπως η Οσταπένκο ή η Αρίνα ή κάποια που είναι πιο δυνατή, πιο ψηλή και έχει μεγαλύτερη κάλυψη γηπέδου λόγω ύψους. Αλλά το να ανεβαίνω στο φιλέ είναι επίσης κάτι που θέλουμε πάντα να κάνουμε στους αγώνες και νομίζω ότι μέχρι στιγμής λειτουργεί πολύ καλά».