Μαρία, τι έκανες! (vid)

Δεν ήταν απλή νίκη, ήταν... δήλωση: παίζοντας απέναντι στο Νο.2 του κόσμου, την εκπληκτική Ίγκα Σβιόντεκ, η Μαρία Σάκκαρη «γύρισε» από το 0-1 και πήρε τεράστια νίκη-πρόκριση (2-1) στα ημιτελικά του Qatar Open! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΧΑ.

Φανταστική η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.52), επικράτησε της 24χρονης Πολωνής με 2-6, 6-4, 7-5 σε 2 ώρες και 29 λεπτά και θύμισε την παίκτρια που έφτασε μέχρι το Νο.3 του κόσμου!

Θα περιμένει αύριο (13/2) στην τετράδα τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχοβα και την Άνα Καλίνσκαγια, αλλά έτσι όπως παίζει μπορεί να φτάσει ως το τέλος, όποια και αν είναι η αντίπαλος!

Η Μαρία έχασε σχετικά... εύκολα το πρώτο σετ, όμως έδειξε μεγάλα ψυχικά αποθέματα τόσο στο δεύτερο, όσο και στο τρίτο σετ όταν πιέστηκε αφάνταστα από την Ίγκα, με αποτέλεσμα να πάρει μια από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της.

Και αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία η νίκη από το γεγονός ότι η Ίγκα ήταν μέχρι σήμερα στο 109-0 όταν έπαιρνε το πρώτο σετ σε αγώνα σε 1000άρι!

Ήταν, μάλιστα, και η πρώτη νίκη της Σάκκαρη επί της άλλοτε Νο.1 τενίστριας στον κόσμο, μετά από τέσσερις σερί ήττες με 2-0. Είχε να τη λυγίσει από το 2021!

Δεν είναι, όμως, κάτι που ήρθε τυχαία... Από το ξεκίνημα της νέας σεζόν είναι φανερό ότι κάτι έχει αλλάξει με τη Μαρία και ήταν μόνο θέμα χρόνου να έρθει μια μεγάλη πορεία!

Mε αυτή την πορεία έχει εξασφαλίσει και άλμα 19 θέσεων στο ranking (No.33), ενώ με πρόκριση στον τελικό θα φτάσει μια ανάσα από το Top 25!

Είναι η τρίτη φορά που περνάει στα ημιτελικά της διοργάνωσης και η 11η φορά που περνάει σε τετράδα WTA 1000. Όχι και άσχημα, έτσι δεν είναι;

Το ματς, πάντως, όπως προαναφέραμε, δεν ξεκίνησε και πολύ καλά για τη Μαρία. Η Σβιόντεκ πήρε γρήγορα τον έλεγχο και δεν δυσκολεύτηκε να «γράψει» το 0-1, σημειώνοντας δύο μπρέικ.

Η Μαρία, ωστόσο, συνέχισε να το πιστεύει, άρχισε να στέκεται καλύτερα στα ράλι και πήρε προβάδισμα με 2-0 στο δεύτερο σετ. Ήταν βέβαιο ότι η Ίγκα θα αντιδρούσε κάποια στιγμή και, πράγματι, κατάφερε να πάρει πίσω το μπρέικ και να μειώσει σε 4-3.

Σα να μην έφτανε αυτό, απείλησε δύο φορές με μπρέικ στο 4-4 (ήταν κάτι σαν... ματς πόιντ), αλλά η Μαρία μπόρεσε «ηρωικά» να μείνει όρθια και να πετύχει το μπρέικ στο επόμενο γκέιμ, για να φέρει το ματς στα ίσα.

Ακολούθησε το δραματικό τρίτο σετ, όπου η Σάκκαρη έχασε αρχικά το προβάδισμα με μπρέικ (το 3-1 έγινε 3-2), ωστόσο συνέχισε να πιέζει και πήρε εκ νέου το προβάδισμα (4-2).

Έσωσε δύο μπρέικ πόιντ της Σβιόντεκ στο επόμενο γκέιμ (5-2), αλλά δεν έγινε το ίδιο όταν πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη. Εκεί είχαμε μια... αγωνιώδη στιγμή όταν η Μαρία ζήτησε VAR για διπλή αναπήδηση της μπάλας σε μπρέικ πόιντ και δικαιώθηκε, όμως έχασε τελικά το σερβίς της και το θρίλερ συνεχίστηκε.

Παρόλο που δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της να τελειώσει το ματς στο επόμενο γκέιμ (βρήκε μεγάλο σερβίς η Σβιόντεκ), συνέχισε να στριμώχνει την αντίπαλό της και αφού κράτησε το σερβίς της... εμφατικά για το 6-5, βρέθηκε με διπλό ματς πόιντ όταν η Ίγκα είχε τις μπάλες στα χέρια της.

Και σφράγισε τη νίκη στο δεύτερο από αυτά, όταν η κάτοχος έξι major τίτλων δεν μπόρεσε να περάσει με βολέ την μπάλα πάνω από το φιλέ! Ήταν σίγουρα μια αξέχαστη βραδιά για την 30χρονη τενίστρια...

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Οσταπένκο και Εμπόκο ή Ριμπάκινα.