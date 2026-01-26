Έξω η υπερασπίστρια! (vid)

Ο Τζέσικα Πεγκούλα «εκθρόνισε» την καλή της φίλη Μάντισον Κις και πέρασε για τέταρτη φορά στην οκτάδα του Australian Open.

Σαφώς καλύτερη η 31χρονη Αμερικανίδα (Νο.6), επικράτησε της υπερασπίστριας του τίτλου (Νο.9) με 6-3, 6-4 και θα παίξει στον ένατο major προημιτελικό της. Έχει, μάλιστα, κερδίσει τις 13 από τις τελευταίες 14 αναμετρήσεις με συμπατριώτισσές της!

Η Κις, από την πλευρά της, που κατέκτησε πέρυσι στη Μελβούρνη το πρώτο της σλαμ και είχε δέκα σερί νίκες στη διοργάνωση, θα υποστεί μεγάλη απώλεια βαθμών και θα βρεθεί περίπου στο Νο.15 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Πεγκούλα θα περιμένει στα προημιτελικά της νικήτρια του ματς Ανισιμόβα-Γουάνγκ.