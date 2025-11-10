Σοκ στο Τορίνο: Δύο θάνατοι φιλάθλων στο ATP Finals

Συγκλονίστηκε το Τορίνο τη δεύτερη ημέρα του ATP Finals, όταν δύο άνδρες, ηλικίας 70 και 78 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά ιατρικά περιστατικά που σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτζ και τον Λορέντζο Μουζέτι, οι οποίοι διεκδικούσαν την πρώτη τους νίκη στο Jimmy Connors Group, ένας 78χρονος θεατής κατέρρευσε ξαφνικά στις εξέδρες. Το πλήρωμα πρώτων βοηθειών αντέδρασε άμεσα, παρέχοντάς του τις πρώτες φροντίδες και στη συνέχεια μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο Molinette σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ωστόσο, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ένα ακόμη περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους φιλάθλους. Ένας 70χρονος άνδρας ένιωσε έντονη αδιαθεσία μπροστά από το Fan Village στην Piazza d’Armi, κοντά στην Inalpi Arena, όπου διεξάγονται οι αγώνες. Οι διασώστες έσπευσαν στο σημείο και τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, όμως και αυτός ο άνδρας κατέληξε.