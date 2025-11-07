Σαμπαλένκα-Ριμπάκινα στον τελικό του Ριάντ

Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα έφτασαν αήττητες στον τελικό του WTA Finals στο Ριάντ.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έχασε σετ από την Αμάντα Ανισιμόβα, όμως πήρε τη νίκη με 6-3, 3-6, 6-3 σε 2 ώρες και 21 λεπτά και θα προσπαθήσει να κατακτήσει τον τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Ριμπάκινα (Νο.6), από την πλευρά της, έκανε την ανατροπή απέναντι στην Τζέσικα Πεγκούλα και επικράτησε με 4-6, 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 5 λεπτά. Ούτε εκείνη έχει καταφέρει ποτέ να κερδίσει το συγκεκριμένο τρόπαιο.

Θεωρητικά, πάντως, η Σαμπαλένκα είναι το φαβορί, καθώς πέρα από το ότι είναι στο Νο.1 του κόσμου, προηγείται στο head to head με 8-5.

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 18.00.